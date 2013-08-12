الحر يجبر زوار الشرقية على هجر احتفالات العيد المفتوحة

تسبب ارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة في المنطقة الشرقية والتي تجاوزت 42 درجة نهارا و37 ليلا مع معدل رطوبة فاق 75% في هجر زوار المنطقة الشرقية الذين يقدرون بأكثر من 300 ألف زائر مهرجانات العيد، التي أقيمت في الهواء الطلق، وفضلوا عليها الفعاليات التي أقيمت في المجمعات والأماكن الداخلية، على الرغم من استعداد أمانة المنطقة الشرقية للعيد بالتجهيز للعديد من الفعاليات في الحدائق والكورنيش وشاطئ نصف القمر.

وشهد عدد أقل من أي عام آخر مهرجان الألعاب النارية الذي أقيم في اليوم الأول للعيد، في كل من الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، والواجهة البحرية بكورنيش الخبر، وشاطئ نصف القمر.. وأُطلق فيه أكثر من 8000 طلقة من الألعاب النارية.. فيما شهد عدد قليل استعراض السيارات المعدلة، وعروض التطعيس إضافة إلى كرة القدم الشاطئية، وألعاب (تلي متش)، التي أقمت على شاطئ نصف القمر.

وأجبرت الحرارة المرتفعة المحتفلين بالعيد على التركيز على الفعاليات التي تقام داخل المجمعات التجارية ومركز سايتك وأرامكو.

وحظيت العروض الداخلية على نصيب الأسد من الحضور، وازدحم الزوار لمشاهدة عروض فرقة (خواطر الظلام)، وعرض (استناد آب كوميدي)، إضافة إلى تقديم الموروث الشعبي اليمني، والسوداني، تحت سقف الصالة الخضراء في الخبر.

فيما حقق معرض التصوير الفوتوغرافي للهواة، الذي ينظم بالتعاون مع فرع جمعية الثقافة والفنون وأقيم في مجمع الراشد بالخبر نجاحاً مميزا، وأظهر هواة التصوير في معرض (الأرض السعيدة) إبداعاتهم في التقاط صور تتناول مظاهر التهديد، التي تواجه التوازن البيئي وتنوعه، عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وتزايد اتساع الأخطار التي تهدد الكائنات الحية، وبحسب أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل تجاوز عدد الحضور اليومي للمعرض 400 شخص.

السعودية 2050

نظم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بالخبر بمشاركة أرامكو السعودية برنامج العيد، الذي يتمحور حول العلوم والمعرفة، والطاقة الذرية والمتجددة، والاهتمام بصناعة المستقبل، والفنون التشكيلية، ومسرح الطفل التفاعلي، وعروض الرجل الآلي، غير أن العرض الرئيسي كان معرض (السعودية 2050).. وهو يحتوي على أبرز التقنيات والتطورات التي يحتاجها الإنسان خلال حياته، ويهدف المعرض إلى تعزيز الثقافة العلمية واكتسابها من خلال هذه العروض.

والمعرض إحدى مبادرات معرض (مشكاة) التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة، وأحد المعارض العلمية المتنقلة.

كما يحتضن المسرحية الاجتماعية الكوميدية (عزوبية تايم)، والتي عرضت خلال أيام العيد إضافة لمسرح الطفل التفاعلي، والألعاب الإلكترونية عن طريق حركة الجسم، وعروض الرجل الآلي، والمرسم الحر، وعروض أفلام الآيماكس ثنائية الأبعاد، التي تعرض عن طريق القبة العلمية، ويتفتح المركز أبوابه من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساء.. ويستمر العرض حتى الثامن من شوال.

عروض السيرك

أنقذت خيمة السيرك زوار الواجهة البحرية في الدمام من شدة الحر، وحازت فقرات السيرك العالمي التي انطلقت في ثاني أيام العيد على إعجاب آلاف الزوار، بعد أن احتوت على 15 فقرة تميزت بالمهارة العالية والقوة والسرعة، منها التوازن على الزجاج المتحرك والفخار الصيني والمكعب الفضائي والمطبخ الصيني والرمي بالخناجر والطوق الحديدي وغيرها من الفقرات التي يستهويها الجمهور، واتسعت خيمة السيرك لـ 800 شخص (مجانية الدخول) في كل عرض من العروض الثلاثة اليومية، والتي لم تكن كافية لتلبية كل رغبات الحضور.

