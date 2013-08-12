عيادات متنقلة في السعودية للتوعية بخطر التدخين

في إطار جهودها المبذولة للحدّ من انتشار التدخين وما يسببه من أمراض خطيرة خصصت جمعية "كفى" في السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة، عيادات متنقلة لتوعية الشباب ومعالجتهم من التدخين وتبعاته.

وتشنّ جمعية "كفى" الخيرية حملة شعارها "أطفئها قبل أن تطفئ حياتك" لمساعدة الراغبين في الاقلاع عن التدخين وعلاج المصابين بأمراض مرتبطة به.

وتظل الرغبة في التوقف عن التدخين العنصر الرئيسي لبداية رحلة الإقلاع, ولهذا الغرض خصصت جمعية "كفى" عدداً من العيادات المتنقلة المجهزة لتجوب المدن السعودية ليس فقط لتوعية الشباب وتعريفهم بمخاطر التدخين بل لمعالجة المدمن منهم أيضاً.

وتوعية وشرح ولوحات تحذيرية باستخدام أجهزة العرض التقني هي مجموعة أساليب استخدمتها الجمعية لتوضيح خطورة التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع.

ويستخدم المتخصصون في العلاج بعيادات الجمعية أجهزة خاصة تصدر ذبذبات لمساعدة المدخن في التغلب على أعراض الانسحاب بعد الاقلاع عن التدخين.

وتتوقع بدورها الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء أن يزيد عدد المدخين في المملكة على خمسة ملايين حالياً الى 10 ملايين بحلول عام 2020 ما سيجعل من حملة العيادات المتنقلة نواة لعيادات مماثلة أخرى تجوب أنحاء المملكة للقضاء على التدخين وآفاته.