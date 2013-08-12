مون يشكر السعودية على دعمها المالي لمركز مكافحة الإرهاب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي أجراه معه أمس الأحد، لتبرع المملكة بـ100 مليون دولار، لدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة.

وتباحث المسؤولان خلال الاتصال أيضاً تطورات الأحداث في المنطقة والساحة الدولية، حسب ما أكدته وكالة "واس".

وفي سياق متصل، أكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أن المبادرة السعودية تحظى بتقدير كبير من الأسرة الدولية، وتعبر عن اهتمام المملكة بهذا الموضوع المهم، حسب ما جاء في صحيفة "الرياض".

واعتبر المعلمي أن تبرع المملكة من أجل تفعيل المركز سيحفز باقي الأعضاء في المجلس الاستشاري للمركز لكي يحذوا حذوها في الدعم والتبرع.

وأوضح أن الدعم سوف يساعد المركز في تحقيق أهدافه عبر تزويده بالكفاءات البشرية والإمكانيات المطلوبة.