نادي الرياض الأدبي ينظم دورة لتعليم أدبيات "التغريد"

دفع اهتمام السعوديين بـ"تويتر" وانتشاره بشكل كبير في المجتمع نادي الرياض الأدبي لتنظيم دورة للمغردين تتناول أدبيات التغريد على الموقع الاجتماعي الأشهر في السعودية، والتنبيه إلى عدم بث أو إعادة الشائعات والأكاذيب من خلال "تويتر"، والتأكيد على تأثير ما يكتب في سمعة الوطن ومواطنيه، إضافة إلى تصحيح كثير من الأخطاء اللغوية والإملائية الشائعة بين المغردين.

وتحدث الدكتور عبدالله الحيدري، رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض، لنشرة الرابعة على "العربية" قائلاً إن المجلس يتابع باهتمام التنامي الملحوظ والتأثير الكبير لوسائل الإعلام الجديد، خاصة موقع "تويتر"، لما يحظى به من اهتمام واسع النطاق من قبل المجتمع السعودي، الذي يمثل العدد الأكبر في المنطقة من حيث استخدامه.

وقال إن "تويتر" بدأ يكشف الرأي العام، ويساهم في تشكيل ثقافة الجيل الجديد، الأمر الذي حدا بمجلس إدارة النادي إلى التفكير في تنظيم دورة تهتم بمناقشة أدبيات التغريد، وما الخطوات التي يمكن من خلالها التعامل مع هذه الوسيلة بأمان دون الإضرار بالآخرين وبمصلحة الوطن.

وتابع: "نحن نستهدف من خلال تنظيم الدورة شريحة الشباب من طلاب الجامعات والثانوية العامة من الرجال والنساء، بغية تبادل الرأي والحوار لمعرفة أبعاد تأثير "توتير"، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المجلس لن يغفل عن الاهتمام بالجوانب اللغوية من خلال التغريدات.

وحول وجود تنسيق مع الجهات الأمنية لحماية سُمعة الوطن من بعض التغريدات بشكل سيئ، قال: "أعتقد أن مجلس إدارة النادي الأدبي سيقوم بتوزيع استمارة استبيان على الجمهور لمعرفة آرائهم حول هذا التنسيق، ثم تتجسد الخطوة التالية في رفع توصية إلى وزارة الثقافة للمطالبة بسنّ تشريعات تخص الإعلام الجديد"، وعزا ذلك لوجود مخاطر محدقة بالوطن من خلال التغريدات، وهذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية مؤخراً.