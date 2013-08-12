100 ألف استمارة بالرياض لاستطلاع الآراء باحتفالات العيد

أجرت أمانة الرياض استطلاعاً لآراء أهالي العاصمة حول برنامج احتفالات عيد الفطر هذا العام، الذي اختتم مساء أول أمس السبت، حسب ما جاء في صحيفة "الجزيرة".

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التَّعرف على رؤى جميع فئات المجتمع بالرياض ودرجة رضاهم عن الفعاليات الاحتفالية في العيد ومقترحاتهم لتطويرها خلال الأعوام المقبلة.

ووزعت الأمانة أكثر من 100 ألف استمارة في جميع مواقع الاحتفالات المخصصة للعائلات أو الشباب وكذلك المواقع النسائية.

وأوضحت الأمانة أن الاستبانة تمثِّل واحدة من عدَّة وسائل لمعرفة آراء أهالي الرياض حول فعاليات العيد، حيث إن الموقع الإلكتروني للاحتفالات يتلقى أيضاً كافة مقترحات الزوار وملاحظاتهم حول كافة الأنشطة التي نظمتها الأمانة، سواء أكانت ترفيهية أو تراثية أو مسرحية أو اجتماعية.

كما أن قنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رقم (940) الخاص بمركز طوارئ الأمانة تقوم بجمع كافة الآراء والمقترحات وفحصها وتصنيفها ورفعها إلى اللجنة العليا لاحتفالات بالأمانة لدرسها.

ودعت الأمانة أبناء العاصمة وزوارها لتقديم كافة مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن الفعاليات والإجراءات التنظيمية بهدف الارتقاء بمستوى الفعاليات.