حرس الحدود: القبض على 200 ألف متسلل 70% منهم يمنيون

كشفت إحصائيات المديرية العامة لحرس الحدود عن القبض على 259.296 متسللاً غير شرعي للأراضي السعودية جلّهم من الحدود الجنوبية فيما قبضت على 4343 مهرباً.

وأكد الناطق الرسمي لحرس الحدود العميد محمد الغامدي، أن رجال حرس الحدود لا يفتشون النساء المتسللات، وأن لديه مفتشات سعوديات يقمن بهذه المهمة، وقال في بيان رسمي "إن الدين الإسلامي والمروءة والأخلاق العربية الأصيلة تمنعنا من تفتيش النساء".

وأضاف "يقوم رجال حرس الحدود بجهود كبيرة لصدّ ضعاف النفوس الذين مازالوا مستمرين في محاولاتهم البائسة للدخول إلى السعودية وتهريب الممنوعات بأنواعها، وأن الخطط مستمرة للتعامل مع التدفق الهائل من المقبوضات خاصة من المخدرات والأسلحة".

وشدد العميد الغامدي على أن السبب الرئيس للتسلل يعود للظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها بعض الدول المجاورة، مبيناً أن العدد الأكبر من المتسللين هو من الأشقاء اليمنيين الذين تصل نسبتهم إلى 70٪.

وبحسب إحصائيات المديرية العامة لحرس الحدود جاء شهر شعبان الأكثر على الإطلاق بـ77508 متسللاً، يليه شهر ربيع ثاني بـ33005 متسللاً، فيما تم القبض في شهر محرم على 25553 متسللاً، وفي شهر صفر على 21378 متسللاً، وربيع أول على 28816 متسللاً، وجمادى أول 26413 متسللاً، وجمادى ثاني على 24344 متسللاً، ورجب على 22279 متسللاً.

فيما تم القبض على 4343 مهرباً وكان شهر ربيع أول الأكثر بواقع القبض على 615 مهرباً، يليه جمادى ثاني بسقوط 607 مهربين، فيما سقط في محرم 489 مهرباً، وفي صفر 537 مهرباً، وفي ربيع ثاني 554 مهرباً، وفي جمادى أول 526 مهرباً، وفي رجب 533 مهرباً وفي شعبان 478 مهرباً.