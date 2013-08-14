السفارة السعودية بمصر تدعو مواطنيها إلى التزام منازلهم

دعا سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، المواطنين السعوديين الموجودين في جمهورية مصر العربية إلى عدم الخروج من منازلهم لأي سبب من الأسباب، والابتعاد تماماً عن أماكن التظاهرات والاشتباكات إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها كما كانت.

وأكد السفير قطان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه لم يتلقَ أي بلاغات عن تعرض أي مواطن سعودي لأي مكروه، داعياً الجميع إلى الاتصال به مباشرة في أي وقت على الرقم (00201124393333) في حالة احتياجه لأي معونة.