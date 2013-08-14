العاهل السعودي يوافق على تحديث أنظمة مصنع كسوة الكعبة

وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تحديث وتغيير الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمعدات الميكانيكية بمصنع كسوة الكعبة المشرفة بما يوافق الأنظمة المستحدثة.

وقال الشيخ السديس لـ"العربية.نت" إن صدور الموافقة من مقام خادم الحرمين الشريفين هو دليل اهتمامه، وليس بمستغرب استمرار الدعم المتواصل للحرمين الشريفين وقاصديهما في كل المجالات الخدمية والعمارة الإسلامية والتوسعات الحالية والنقلة التطويرية.

وأضاف "هذا العمل سيساهم بشكل كبير في عملية دفع عملية الإنتاج إلى الأمام وتأدية الرسالة ودورها بإعداد كسوة الكعبة المشرفة بصفة مستمرة دون أي خلل أو توقف وعلى أرقى وأحسن وجه في الصناعة المتخصصة".

من جانب آخر، عكفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تم تصميم زي جديد بني اللون خاص للمطوفين في المسجد الحرام، ليحل محل الزي القديم الذي مضى على استخدامه فترة طويلة من الزمن باللون الأسود ولا يتناسب مع حرارة الطقس.

وقال لـ"العربية.نت" مدير إدارة التطويف، الشيخ عبدا لحميد المالكي، إنه وفقاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، ورغبة في التطوير والعناية بالمطوفين في المسجد الحرام، تم تصميم الزي الجديد عن طريق أحد المصانع المحلية المتخصصة، والزي مصنع من قماش يماثل الأقمشة المستخدمة في تصنيع المشالح وعليه شعار الرئاسة.

وأضاف "تم البدء في لبسه من شهر رمضان المبارك، ولن يسمح بنزول المطوف أرض الطواف إلا وهو مرتدٍ الزي الجديد".