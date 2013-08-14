الفيصل: ما يتم تداوله عن عوائد الحج والعمرة غير صحيح

أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن ما تقدمه المملكة من خدمات لضيوف الرحمن وما تنفذه من مشروعات يأتي في مقدمة اهتماماتها التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن العوائد المادية سواء من الحج أو العمرة غير صحيح ومجانب للصواب، وقال إن المملكة التي شرّفها الله بخدمة الحجاج والمعتمرين يسرُّها أن ترى ضيوف الرحمن يؤدون شعائرهم بيسر وسهولة دون أن يكون لها في ذلك هدف اقتصادي أو مادي.

وذكر في تصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة جنّدت كافة طاقاتها وإمكاناتها ليحظى قاصدو البيت الحرام والمشاعر المقدسة بخدمات متقدمة تمكنهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة، مستشهداً بالتوسعة التي يجري العمل فيها حالياً في الحرم المكي الشريف والتي تعتبر أكبر توسعه عبر التاريخ، إذ تقدر مساحتها بنحو 400 ألف متر مربع، وتهدف لاستيعاب مليوني مصلٍّ وتشمل 6 مكونات رئيسية هي: الساحات الخارجية والجسور وممرات المشاة ومباني الخدمات بما فيها المراكز الصحية والدفاع المدني ومشفي ومحطة التكييف المركزية والتوليد الاحتياطي.

ووصف الفيصل ما يقدمه قطار المشاعر من تسهيلات لتنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة بالعملية الأضخم لتفويج الحشود، كما أن مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة والذي تقدر تكاليف تنفيذ مراحله الثلاث بأكثر من 69 ملياراً سيشكل رافداً مهماً لانسيابية حركة ضيوف بيت الله الحرام وسكان العاصمة المقدسة.

وأشار إلى أن مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة يعنى بإدارة الحشود وتطوير خدمات الطرق وشبكات النقل العام، كما يتضمن المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى، وربط شبكات الطرق في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، ومنها إلى المسجد الحرام.

وكذلك مشروع جسر الجمرات الذي يتكون من 5 طوابق ويستوعب 300 ألف حاج في الساعة، مع إمكانية زيادة الطوابق مستقبلاً إلى 12 طابقاً لخدمة نحو 5 ملايين حاج، مبيناً أن العاصمة المقدسة تشهد مشروعات عملاقة تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار ريال رصدتها الدولة لمشاريع الطرق والتطوير.

مطار الملك عبدالعزيز الجديد يستوعب 80 مليون مسافر

وتطرق الفيصل لامتداد المشاريع لتشمل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد الذي سيستوعب نحو 80 مليون مسافر سنوياً، إضافة لمشروع قطار الحرمين والذي بدوره سيشكل نقلة نوعية في وسائل النقل وسيقدم خدمة مميزة لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

واعتبر أنه باكتمال مشروع قطار الحرمين سيتم القضاء على الانتظار في مدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، حيث سيربط القطار مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة بطول 480 كم، ويتوقع أن يصل حجم النقل السنوي إلى أكثر من 3 ملايين راكب.