طيار سعودي يرفض الإقلاع بسبب "أعيرة فرح نارية"

لا شك أن سلامة المسافرين وأمن الرحلة الهم الأول لكل طيار، ولعل هذا ما دفع بطيار سعودي في مطار بيشة في السعودية إلى الامتناع عن الإقلاع. فقد رفض قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية أمس، الإقلاع من مطار بيشة باتجاه الرياض بسبب إطلاق أعيرة نارية من إحدى الاستراحات القريبة من محيط المطار.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر أمني مطلع أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من قائد الطائرة حول تعرض طائرته لأعيرة نارية صادرة عن إحدى الاستراحات المجاورة للمطار أثناء محاولته الإقلاع، وأنه رفض أن يقلع بسبب كثافة الأعيرة النارية في السماء، لافتاً إلى أن رجال البحث الجنائي داهموا الاستراحة، وقبضوا على المتسببين بالمشكلة.

وقال المصدر إنه نظراً لوقوع مطار بيشة وسط المدينة، وقرب الاستراحات وقاعات الاحتفالات والمخططات منه، إضافة إلى تجاوز بعض المواطنين للأنظمة المرعية في شأن إطلاق النار واستخدام الأسلحة أثناء المناسبات، فإن الطائرات تواجه، في شكل مستمر، خطر إطلاق الأعيرة النارية من تلك الاستراحات.

من جهته، أكد محافظ بيشة محمد بن سعود المتحمي، أن هناك تجاوزات من بعض المواطنين لأنظمة الدولة باستخدام الأسلحة عند التعبير عن الفرح، وأن هذا يمكن أن ينعكس سلباً على الفرح نفسه، مشيراً إلى أنه وجّه الجهات الأمنية بالقبض على المتسبب، ومعاقبته وفق القانون.