"راحة".. تشريع تأجير الخادمات بالساعة قريباً

لا تزال مسألة استقدام الخادمات تخلق العديد من العراقيل والمشاكل أحياناً بالنسبة للعديد، إلا أن طروحات جديدة دخلت على الخط مع إعلان الجهات المعنية في السعودية عن مباشرة قريبة لنظام تأجير الخادمات بالساعة. فقد أعلن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح قرب تقديم الخدمات العمالية بنظام الساعة، تحت اسم "راحة" بإشراف تام من قبل الشركة السعودية للاستقدام، موضحاً أن هذه الخدمة ستسهم في حل عديد من المشكلات.

وقال البداح، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق"، إن "الخدمة الجديدة ستقضي على فوضى الاستقدام، والانتظار لأوقات طويلة للحصول على عاملة منزلية، أو الحصول على عمالة مدربة، وتجنبنا تحكم الأسواق الخارجية وشروطها المجحفة، والقضاء على ظاهرة هروب العاملات للسوق السوداء، والقضاء على سماسرة التأشيرات"

في المقابل، رفض البداح الكشف عن جنسيات الخادمات المتوقع الاعتماد عليهن في خدمة "راحة"، ولم يفصح عن الأجر الذي ستتقاضاه الخادمة، مبيناً أن جميع التفاصيل ستعلن مع تفعيل الخدمة في وقت قريب. وأوضح أن اللجنة الوطنية للاستقدام ليست لها علاقة بعمليات التفاوض لاستقدام العمالة الأجنبية من الدول الخارجية، مشيراً إلى أن التفاوض أصبح من مسؤوليات وزارة العمل بشكل كامل منذ ما يقارب العامين.