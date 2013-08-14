150 سعودياً يطلقون حملة للبحث عن أحد المفقودين بالدمام

أطلق عددٌ من الشباب السعوديين في المنطقة الشرقية حملة للبحث عن الشاب صالح (ضعيف البصر)، الذي فُقد ثاني أيام عيد الفطر المبارك في حي عبدالله فؤاد في الدمام، ومازال البحث جارياً عليه دون نتيجة.

وقال سعود (خال المفقود) لـ"العربية.نت": "إن البحث مازال جارياً منذ الـ9 من أغسطس/آب دون جدوى.. ويعاني صالح من ضعف حاد في النظر لوجود مشاكل في الشبكية، إضافة لتعرّضه في بعض الأحيان لنوبات نفسية، ولكنه يحفظ الطريق من المسجد ومدخل الحي جيداً وهو مُعتاد على الذهاب والعودة منه دون مشاكل، ولكنه منذ أن فقدناه وحتى الآن لم نجده".

وكشف سعود أنه تم إبلاغ الشرطة بعد ثلاث ساعات من فقدانه، موضحاً أنه "تم تشكيل فرق بحث من قبل متطوعين للبحث عنه". وأبدى خال المفقود استياءه من بعض المغردين على "تويتر" الذين حاولوا استغلال الحادثة للترويج لحساباتهم.

وأضاف: "للأسف هناك مَنْ يحاول استغلال الموضوع لزيادة متابعيه من خلال نشر أخبار غير صحيحة تزعم أننا وجدنا صالحاً، ويتم تداولها بشكل موسّع وهذا الأمر يجعل المتطوعين يتوقفون عن البحث".

ويتابع: "لهذا قمنا بإنشاء حساب خاص تحت اسم "صالح سيعود @salehback17" لنشر الأخبار والصور الصحيحة لتكون مصدراً موثوقاً للأخبار لوقف الأنباء غير الصحيحة".

ومن جانب آخر دشن عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة للبحث عن الشاب المفقود الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، وساهم "الوسم" الذي أطلق بهذا الهدف في جمع أكثر من 150 شاباً وشابه لعملية البحث التي تتم بشكل يومي، بعد أن قسّموا مهام البحث بينهم.

وتم توزيع المتطوعين على عدد من المناطق التي يتوقع أن يتم العثور فيها على صالح، كما جرى توزيع صور له مع معلومات عنه لتسهيل عملية البحث وتم توزيعها في الأماكن العامة.