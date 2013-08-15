الكلام الصميم في مخرجات التعليم

كثُر الحَديث هَذه الأيَّام عَن التَّعليم ومُخرجاته، وأنَّه لا يُلائم سوق العَمل، ولا تُعلِّم هَذه المُخرجات الطُّلاب عَلى مَهَارات الحيَاة، واكتسَاب السّلوك، والتدرُّب عَلى اللَّبَاقَة..!

ودون التَّشعُّب في أمورٍ كَثيرة، سأطرح بَعض الأمثلَة، لنَعرف مَدَى تَلبية مُخرجات التَّعليم لسوق العَمل، وسوبر مَاركت الحيَاة، وسأبدَأ بنَفسي، فأنَا دَرستُ أكثَر مِن ثَلاثين سَنَة، وعِندَما ذَهبتُ إلَى الوَظيفَة؛ احتجتُ أن آخُذ دَورة في كَيفيّة استخدَام الحَاسِب الآلي، ودَورة أُخرَى في اللُّغَة الإنجليزيّة، والسُّؤال هُنا: لمَاذا لَم أُدرك في كُلِّ الثَّلاثين سَنَة المَاضية هَذه المَهَارَات..؟!

وعِندَما عَملتُ سكرتيرًا لأحد المَسؤولين، التَحقتُ بدَورة للسّكرتاريّة، وعِندَما اشتَغلتُ في الوَظيفة في تَحرير الخِطَابَات، استَعنتُ بأحَد المُختصِّين ليُعلّمني كَيف أكتُب عَرضًا لمُعَاملة..!

وفي مَرَّة مِن المَرَّات ضَاع جَواز سَفري؛ فاستعنتُ بأحَد كُتّاب المَعاريض -المُنتشرين أمَام مَبنَى الجَوَازَات- ليَكتب لِي مَعروضًا، وحِين كَتبتُ مَقالًا أوّل مَرَّة في حيَاتي، استَعنتُ بأخي الأكبَر وصَاحب الفَضل عَليَّ "يحيى العرفج"، ليُصحّحه لِي وليُعلّمني كَيف أكتُب..!

وحِين أردتُ أنْ أكُون رَجُلًا مُهذّبًا؛ وصَاحب اتيكيت ولبَاقة، التَحقتُ بدَورة مِن دَورات تَطوير الذَّات لمدّة أسبُوعين، والآن -كَما تُشاهدون- أنَا "مُهذّب إلَّا رُبع"، لأنَّني تَعلّمتُ التَّهذيب في سِن مُتأخِّرة، وأهل المَعرفة يَقولون: (العِلْم في الصِّغَر كالنَّقشِ عَلى الحَجر)، و(العِلْم في الكِبَر كالنَّقشِ عَلى البَحر)..!

حَسنًا.. مَاذا بَقي؟!

بَقي القَول: إنَّ السُّؤال الكَبير الطَّويل العَريض هو: لمَاذا لَم أتعلّم كُلّ هَذه الأشيَاء التي أحتَاجها في حيَاتي، ويَطلبها منِّي سوق العَمل؟ لِمَاذا؟ ثُمَّ لِمَاذا أُخرَى لَم أتعلّمها في سَنوات التَّعليم؛ التي أَخَذَت مِن عُمري أكثَر مِن 30 عَامًا..؟!!!

*نقلا عن "المدينة" السعودية.