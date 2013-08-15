بدء المرحلة الثانية من تحويل رموز الاتصال للهاتف الثابت

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن المرحلة الثانية من تحويل بقية رموز مناطق الاتصال للهاتف الثابت في المملكة بدءاً من يوم الأحد القادم، إذ ستتم إضافة الرقم (1) إلى رموز المناطق ( 02 و 03 و04 و 06 و 07 ) لتكون ( 012 ، 013 ، 014 ، 016 ، 017 ) .

وأوضحت الهيئة أن الرمزين القديم والجديد لكل مفتاح سيعملان جنباً إلى جنب لمدة 4 أسابيع من تاريخ بدء التغيير ، حيث أنه لن يكون الرمز القديم فاعلاً بعد انقضاء هذه المدة ، وسيكتفى بالرمز الجديد.

وبينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهدف من إضافة الرقم (1) لجميع رموز مفاتيح المناطق في المملكة زيادة عدد الأرقام خدمة للأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال زيادة صلاحية الخطة لأطول فترة زمنية ممكنة، بحيث يتم استيعاب وتلبية الطلب المستقبلي على الأرقام دون الحاجة إلى إجراء تعديل عليها.