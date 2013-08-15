مشاجرة على التكييف تؤخر إقلاع طائرة سعودية

تأخر إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية أمس من القاهرة إلى الرياض 140 دقيقة، إثر مشاجرة حامية بين راكب سعودي وطاقم الطائرة بسبب ضعف التكييف، حيث أصر قائد الطائرة على إلغاء سفر الراكب وإقلاعها بدونه وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ".

وقالت مصادر مسؤولة بالمطار أثناء استعداد قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 338 أنه فوجئ بمشاجرة حامية بين الراكب فواز. ن وطاقم الطائرة بسبب ضعف جهاز التكييف، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي، فاستدعى رجال الأمن وطالب بإنزال الراكب وإلغاء سفره، وهو ما تم بالفعل بعد أكثر من ساعتين، حيث استأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير نحو 140 دقيقة وعلى متنها 360 راكبا.