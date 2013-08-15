مكة تتصدر عدد قضايا العنف ضد المرأة العام الماضي

كشفت وزارة العدل عن تلقي المحاكم العامة العام الماضي 454 قضية عنف ضد المرأة، واحتلت منطقة مكة المكرمة الصدارة بمعدل 314 قضية، تلتها منطقتا الشرقية والرياض بـ41 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية 22 قضية، والمنطقة تبوك 15 قضية، ومنطقة المدينة المنورة 8 قضايا ومنطقة جازان 5 قضايا ومنطقة القصيم 3 قضايا ومنطقة الباحة قضية واحدة، فيما لم تسجل محاكم منطقتي نجران والجوف أي قضية عنف ضد المرأة، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

فيما بلغ عدد قضايا العنف ضد المرأة المسجلة ضد السعوديين 234 قضية، وبلغت عدد القضايا المسجلة لغير السعوديين عنفا ضد المرأة 220 قضية.