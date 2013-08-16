الحليب الملوث لا يزال يباع في بعض المحال بالسعودية

على الرغم من الخطوات التي اتخذتها هيئة الغذاء والدواء وفرضها على الشركة المصنعة للحليب الملوث، الذي هزت فضيحته السعودية، يبدو أن بعض العبوات لا تزال تباع في بعض المحال والصيدليات حتى الآن. فقد كشفت صحيفة "الشرق" السعودية، في جولة لها على الصيدليات في أغلب مناطق المملكة استمرار بيع حليب سيميلاك غين بلص رغم قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء بإلزام الشركة المستوردة بسحب جميع أنواع حليب سيميلاك من إنتاج شركة فونتيرا النيوزيلندية للألبان منذ آخر شهر رمضان الماضي.

ورصدت الجولة كميات كبيرة من الحليب في محافظات الأحساء وقرى في رأس تنورة والجبيل وأبو معن، بالإضافة إلى جنوب جدة والطائف وبعض مدن منطقة عسير ونجران وفي حفر الباطن والنعيرية والخفجي.

بدوره، قال الإداري المناوب في مجموعة صيدليات بالمنطقة الشرقية الدكتور حسام حسين، إن الصيدليات تلقت تحذيرات على البريد الإلكتروني بإيقاف البيع حتى يتم سحب العينات كافة من الشركة المستوردة.

وأكد حسين أن إجازة رمضان والعيد أربكت عمليات السحب من الأسواق، مشيراً إلى أن عمليات السحب قد تنتهي بداية الأسبوع المقبل.

وكانت الهيئة العامة للدواء والغذاء قد أعلنت أن الكمية الملوثة التي أرسلتها الشركة للمملكة تتمثل في التشغيلة رقم (287824k402) أنتجت في 2/5/2013، وتاريخ انتهاء صلاحيتها 31/10/2014. وأبانت أنه لم يسبق دخولها إلى المملكة في أي إرسالية سابقة للإرساليتين المعلن عنهما، اللتين لم يتم فسحهما.

وأضافت أن الشركة أرسلت تشغيلات في إرساليتين فقط هما الإرسالية الأولى رقم بيان الاستيراد الجمركي (220238)، وتاريخ 13/9/1434هـ، وكميتها (3606) كراتين، منها 3465 ملوثة، وباقي الكمية وقدرها (141) كرتونة من تشغيلات غير متأثرة بالتلوث. أما الإرسالية الثانية فتحمل رقم بيان الاستيراد الجمركي (224683)، وتاريخ 16/9/1434هـ، وكميتها (1383) كرتونة، منها (255) كرتونة من التشغيلة الملوثة، وباقي الكمية وقدرها 1128 كرتونة من تشغيلات غير متأثرة بالتلوث. وشدَّدت الهيئة على أن تشغيلات الإرساليتين لم تُفسح ولن تدخل الأسواق.

