أميركا.. رصد مبتعثين سعوديين قدموا وثائق مزوّرة

يبدو أن بعض المبتعثين السعوديين إلى الولايات المتحدة يعمدون في حالات قليلة إلى تقديم بعض المستندات غير الواضحة. وقد رصدت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية بالفعل قيام بعض الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الجامعات الأميركية بتقديم وثائق "مزوّرة"، كالضمانات المالية وكشوفات الدرجات وفواتير الاختبارات وخطابات القبول، وغيرها من مستندات برنامج الابتعاث.

ووجّهت الملحقية رسالة إلى الطلاب المبتعثين في أميركا، بحسب ما أوردت صحيفة "الحياة"، حذّرتهم فيها من التعامل بوثائق مزوّرة مع الملحقية الثقافية في أميركا أو المؤسسات التعليمية الأميركية.

ولفتت إلى أنها لاحظت قيام بعض المبتعثين بتقديم وثائق مزوّرة، سواء للملحقية أم الجامعات أم المعاهد أم لجهات تجارية في دولة الابتعاث في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تكون في الغالب معدة من أفراد آخرين أو مكاتب تجارية أو من المبتعث نفسه.

ونبهت إلى أن هذا الأمر يتنافى مع تعليمات الدين الإسلامي الحنيف، ويخالف جميع الأنظمة والقوانين الأميركية، إضافة إلى أنه مخالف لأنظمة ولوائح الابتعاث في وزارة التعليم العالي. وشددت الملحقية الثقافية على أن مَن يثبت عليه من المبتعث أو المبتعثة استخدام هذه الوثائق غير الصحيحة، فإنها ستطبق عليه أنظمة الابتعاث ولوائحه على الفور. ولم تتطرق الملحقية إلى أي جهات قدم لها بعض المبتعثين تلك المستندات المزوّرة المتعلقة بإجراءات الابتعاث.