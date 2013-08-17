العنف ضد المرأة.. أين القانون؟

يعتبر دائماً غياب التشريع هو في الوقت نفسه تشريع للفوضى، إذ غياب القانون مغرٍ للعابثين بالحقوق ومجرئ لهم على ارتكاب الجريمة، والعنف ضد المرأة أياً كان موقعها زوجة أو بنتاً أو أختاً هو من الأفعال المحرمة في الشرائع، والمجرمة في القوانين والمواثيق الإنسانية. وفي مجتمعنا تمت دراسات وأبحاث أكاديمية وغير أكاديمية في هذا الموضوع هي بمجموعها صالحة لتأسيس وعي اجتماعي في الأسباب والمخاطر والمعالجات، إلا أن الظاهرة في ازدياد، إذ أوضحت وزارة العدل تلقي المحاكم العامة العام الماضي 454 قضية عنف ضد المرأة، واحتلت منطقة مكة المكرمة الصدارة بـ314 قضية، تلتها منطقتا الشرقية والرياض بـ41 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية 22 قضية، ومنطقة تبوك 15 قضية، ومنطقة المدينة المنورة 8 قضايا ومنطقة جازان 5 قضايا ومنطقة القصيم 3 قضايا ومنطقة الباحة قضية واحدة. وهذا تصريح رسمي من وزارة العدل عن القضايا التي نظرتها المحاكم وفصلت فيها وما هو في انتظار الفصل. وما لم يصل إلى المحاكم فيبقى من الأرقام المجهولة، إضافة إلى أننا لا نعلم عدد القضايا المرصودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والتي لديها أكثر من 20 لجنة للحماية الأسرية وأنشأت مركزاً لتلقي بلاغات العنف والإيذاء. هذا العنف الذي يبدأ بالإساءة اللفظية وينتهي بالوحشية المفرطة إلى حد القتل! وقبل يومين فقط أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل في رجل عذّب زوجته وتفنن في إيذائها بالضرب والحرق والكي حتى الموت، وكما جاء في البيان فإن المذكور أقدم على ما تقشعر منه الأبدان وتنخلع منه القلوب.

هذه الوقائع المعلنة - وغير المعلنة أكثر بكثير - تستدعي إضافة إلى ما يتم من بحوث ودراسات ومؤتمرات وندوات تشريعاً قانونياً جنائياً يجعل الجاني ومن يفكر في الجناية أمام محاسبة القانون، ويحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها في العيش الآمن المستقر. وكما تم أخيراً وضع نظام لحماية الطفل، فإن موضوع العنف ضد المرأة يحتاج وبصفة عاجلة إلى تشريع قانون لحماية المرأة ضد العنف يأخذ بالاعتبار تشديد الشريعة الإسلامية في تحريم الإيذاء أياً كانت درجته، كما يفيد من القوانين والمواثيق العالمية المعتبرة. هذا القانون في حال صدوره والعمل به يجعل القضاء أمام مسؤوليته، كما يجعل الجهات الأمنية أمام مسؤوليتها، وينعكس على الاستقرار الاجتماع والأمن الأسري. ونصت المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم على أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي. كما تنص المادة 26 منه على أن تحمى الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. وهذا يعني أن المشرع القانوني أمام مسؤولية دستورية لتشريع نظام حماية المرأة ضد العنف. الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة يضمن الأمن النفسي للفتيات المقبلات على الزواج، واللائي يعشن في جو من الحب والتعاطف الأبوي وما إن تنتقل إلى بيت الزوجية إلا وتتحول - في ظل بعض الأزواج - إلى خادمة مهددة في كرامتها وجسدها. وقد بلغ الأمر - بحسب ما يمر عليّ من الاستشارات - أن بعض الفتيات تمتنع عن الزواج بسبب الرهاب من الزوج لأن من تتصل به من المجتمع يعاني من العنف شتماً وضرباً وقهراً وربما قتلاً! لاسيما أنه لا توجد لدينا جهات مستقلة لها آليتها في تزكية الراغبين في الزواج. كما أن الشروط التي يتم كتابتها في وثيقة عقد الزواج تأخذ صفة شكلية، ولا يعرف جمهور الناس الأثر القضائي المترتب على عدم الوفاء بها. إذ إن من المستقر قضائياً أن عدم الوفاء بشروط الزواج سبب يحق للزوجة بموجبه المطالبة بفسخ العقد وليس المخالعة.

وفي رأيي أن أي نشاط ثقافي حول العنف ضد المرأة من خطب ومواعظ وندوات ومؤتمرات وبحوث ودراسات من دون أن يكون هناك تشريع جنائي سيكون عملاً سالباً، إذ سيتعود الناس على هذا الكلام، كما أنه سيقلل من هيبة الجهات القضائية والأمنية، لذلك يجب ألا تلجأ معالجاتنا إلى زيادة كم الخطاب الثقافي حول هذه القضية الأهم في مجتمعنا.أرجو أن يكون هناك توجه من كل أصحاب الاهتمام من مؤسسات وأفراد حتى يوجد هذا النظام، وننقذ مجتمعنا من هذه الآفة الخطرة ونعطي الحق للمرأة الإنسان بكل إنسانيتها في الحياة الكريمة والعيش المحترم، حتى ينتهي الإجرام عند حده ويعي من يمارس العنف والظلم أن قوة القانون تهزم غطرسته وتدعوه إلى إصلاح حاله ومعالجة نفسيته.

نقلاً عن صحيفة "الحياة"