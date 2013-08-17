سعودي رافق ابنته لتقود سيارته قبل طلوع الشمس.. فضبط

أصدرت هيئة الفصل في المخالفات المرورية بمرور محافظة القطيف، قراراً يقضي بحجز مركبة مواطن لمدة سبعة أيام، وتغريمه مبلغ 900 ريال، وذلك بعد أن تم ضبط ابنته من قبل دوريات المرور، وهي تقود مركبته وهو برفقتها فجر يوم أمس الأول ، في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف.

وطالت العقوبات الفتاة أيضاً (25 عاماً) التي ضبطت تقود سيارة والدها (52 عاماً)، من نوع هونداي 2012 أبيض، بجانب أحد المخططات الساحلية في حي المحدود بتاروت، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق" السعودية.

كما تم أخذ تعهد من والدها ومنها بعدم تكرار ذلك، وتسجيل مخالفة مرورية عليها بقيادة السيارة، وهي لا تحمل رخصة قيادة، وتم إطلاق سراحهما بكفالة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهرين على حادثة مماثلة ضبطت فيها فتاة تقود سيارة من نوع داتسون بكب، برفقة شقيقها في حي الناصرة بالقطيف، وتم إيقاع عقوبات مماثلة عليها وعلى شقيقها من قبل المرور.