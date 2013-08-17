خادم الحرمين يرسل 3 مستشفيات ميدانية دعما للشعب المصري

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإرسال 3 مستشفيات ميدانية كاملة، دعماً للشعب المصري، في الأحداث التي تتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة.

ووجه العاهل السعودي بإرسال 3 مستشفيات ميدانية كاملة مع أطبائها وتقنييها ومعداتها إلى مصر لمساندة الشعب المصري في الأزمة التي تتعرض لها جمهورية مصر، إثر ثورة 30 يونيو وعزل الدكتور محمد مرسي.

وكان الملك عبدالله وجه خطاباً للعرب والعالم، مساء أمس الجمعة، اعتبره محللون تاريخياً، دعا فيه الفرقاء في مصر إلى حل الأزمة، مؤكداً أن ما يحدث في مصر هو محاولة لتقسيمها وقصم ظهر المجتمع العربي من خلال ذلك.