السفر بـ «البيجاما» !

منعت الخطوط السعودية شابين يرتديان ملابس النوم من الصعود إلى الطائرة قبل أن يغيرا ملابسهما بما يليق بالذوق العام، ولو كنت من سلطات المطار لمنعتهما من دخول صالة السفر من أساسه، فمن يظن أن مساحة غرفة نومه تمتد إلى حيث تقوده خطاه بحاجة لمن يذكره أحيانا بأن حرية حركة ثيابه المقلمة تقف عند حدود عتبة باب منزله!

ورغم أن شركات الطيران، ومنها الخطوط السعودية، تسمح لركابها بارتداء ملابس النوم المريحة داخل الطائرات أثناء الرحلات الطويلة، إلا أن ارتداء ملابس النوم خارج حدود الأوقات المناسبة أثناء الرحلات الطويلة أمر يتنافى مع فطرة الإنسان الطبيعي!

الأمر ينطبق على من يظنون أن المساجد جزء من ملاحق منازلهم يمكنهم دخولها بملابس النوم، وخصوصا عند أداء صلاة الجمعة التي يفترض بالمسلم أن يذهب لأجلها للمساجد في أبهى حلة و أجمل زينة، فإذا كانت الإدارات الحكومية قد منعت دخول المراجعين الذين لا يراعون الذوق العام في ملبسهم إلى الدوائر الحكومية، فأولى بهم أن يمنعوا من دخول بيوت الله!

ولو أنك أردت إحراج أحد هؤلاء، فسألته بعد أداء الصلاة أن يرافقك إلى منزلك ليشارك في حضور مأدبة غداء أو عشاء لوجدته يتعذر خجلا بعدم ملاءمة ملابسه لحضور المناسبة، فكيف يخجل من دخول بيوت العباد بـ«البيجاما»، ولا يخجل من دخول بيوت رب العباد!.

*نقلا عن "عكاظ" السعودية