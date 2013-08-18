حرس الحدود السعودي يكشف ضبطيات الثلاثة أشهر الماضية

كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، عن إحصاءاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ يونيو/حزيران الماضي.

بلغت كميات الحشيش المخدر التي قبضت عليها دوريات حرس الحدود البرية والبحرية في كافة المناطق الحدودية 9 آلاف كلغ، فيما أحبطت محاولة تهريب 34 ألف حبة مخدرة.

وبلغ عدد المهربين الذين تم القبض عليهم 1482 مهرباَ بالإضافة الى قرابة 118 ألف متسلل حاولوا الدخول والخروج من المملكة بصورة غير مشروعة.

وأوضح الناطق الرسمي بحرس الحدود، العميد محمد بن سعد الغامدي، "أن كميات القات المخدر التي تم ضبطها بلغت632 ألف كيلوغرام.

كما أحبطت محاولة تهريب 905 قطعة من الأسلحة المتنوعة و150 ألف من الذخيرة الحية.

وأكد الناطق الرسمي أن رجال حرس الحدود يقفون بكل شجاعة وإقدام ضد من يحاول المساس بأمن الوطن وحدوده مضحين بأنفسهم لحماية بلدهم ومجتمعهم ولم يكن هذا ليتحقق لولا فضل الله ثم بالإمكانات التي وفرتها حكومة المملكة ممثلة بوزارة الداخلية.