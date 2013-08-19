السعودية تدعو إلى عدم تسييس الحج

حذرت السلطات السعودية من تسييس مناسك الحج وأي انتهاكات تؤدي إلى أمور لا علاقة للفريضة بها. وقال وزير الحج بندر الحجار إن اجتماعا جرى مع بعثات الحج. وقد تم التوقيع فيه على محاضر من أهم بنودها التزام جميع مكاتب خدمة الحجاج للبعثات لجميع القادمين للحج بالأنظمة في موسم الحج.

وأوضح الحجار أن الاتفاقيات التي وقعت مع المملكة تمنع تسييس الحج أو استغلاله في مسيرات وتظاهرات خارجة عن النسك.

وفي اتصال مع "العربية"، قال الوزير بندر الحجار إن الاتفاقيات الموقعة ليست جديدة، ولكنها في الواقع تلزم الدول الموقعة على الالتزام التام بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة التي تضعها المملكة.

وبالنسبة لوزير الحج، فإن هذه التعليمات تمنع الدعوة للتجمعات الدعائية والسياسية، وتدعو الحجاج بالمقابل إلى الانصراف للعبادة فقط.

وقال الحجار إن توزيع المنشورات أو الصور أو الكتب أو تنظيم مسيرات ومؤتمرات أمر ممنوع، والهدف كله هو بغرض توفير الهدوء والطمأنينة للحجاج كي يؤدوا فريضة الحج خصوصا وأن ضيوف الرحمن يجتهدون سنوات وسنوات لتوفير المال بغرض أداء فريضة الحج، فلا يصح أن تفسد بمثل هذه الأمور.