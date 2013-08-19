نجاة مفحطين في السعودية بأعجوبة من موت محقق

نجا شباب سعوديون من موت محقق لولا العناية الإلهية التي أنقذتهم عندما اصطدمت سيارتهم بمقدمة شاحنة على الطريق المعاكس.

وأظهر فيديو مشاهد لسيارة يقودها شباب سعوديون مغامرون، انتهت باصطدام عنيف بمقدمة شاحنة مقطورة، لكن لحُسن الحظ خرجوا سالمين.

وخلال ثوانٍ قليلة كاد هؤلاء الشباب، وعددهم لا يقل عن ثلاثة، أن يكونوا في عداد الموتى، وظهروا بعد توقف السيارة، وهي مهشّمة، مشدوهين وعلامات الهلع تملأ وجوههم.

وأظهر الفيديو مسارعة مواطنين إلى مكان الحادث لإسعاف الشباب المفحطين، بينما تناثرت أطراف السيارة المحطمة بسبب الاصطدام العنيف.

وبخلاف حالات الوفاة التي تقتل العشرات من المفحطين في السعودية، يشتكي السكان من الضجيج الذي تحدثه السيارات ودراجات المفحطين.