الوزارات تحقق مع نفسها

قبل العيد تحدثت هنا عما كشف من شهادات تزوير في خمس وزارات، وأن هناك 234 قياديا يتولون مناصب وكلاء وزارات ورؤساء إدارات ووكلاء عموم شهاداتهم مزورة، وكان عنوان المقال «ما المتوقع من وكيل وزارة يزور شهادته»؟.

بعد إجازة العيد، قالت الوزارات: إن إدارات المتابعة وشؤون الموظفين ستبدأ في تصحيح الأوضاع، وسيتم ملاحقة مسؤوليها وموظفيها المتورطين في شراء شهادات وهمية، وستشطب الترقيات وسيعفى الموظف من المناصب الإدارية.

وأنها ــ أي الوزارات ــ شكلت لجانا لبدء حملة «تفتيش» شاملة لملفات كل الموظفين الواردة أسماؤهم ضمن القائمة التي أعدتها وزارة التعليم العالي، وإخضاعهم للتحقيق الأولي، خصوصا الموظفين الذين استفادوا من الشهادات المزورة للترشح لأعمال قيادية أو ترقيات ومفاضلات وظيفية.

أمر جيد أن تتحرك الوزارات سريعا في هذه القضية، وألا تبدأ من الصفر كما يحدث عادة، بل من حيث انتهى تقرير وزارة التعليم العالي الذي أكد وجود 640 شهادة مزورة.

ما هو غير جيد أن تشكل الوزارة لجانا من داخلها لتحقق مع نفسها، أعني مع موظفيها، وخصوصا أننا نتحدث عن قيادات في الوزارات بالتأكيد لديهم سلطة ما، أو علاقات إنسانية مع الآخرين تجعل من يحقق معهم في مأزق إنساني لا يحتمله الكثير من البشر إن لم أقل الكل.

فأن تجد نفسك عضو لجنة تحقق مع زميل لك في العمل هو في نفس الوقت صديق دربك، أو مع شخص وقف معك ومد لك يد العون في يوم ما، بالتأكيد ستجد نفسك متورطا مع ضميرك أيا كان حكمك، أو ستجد عاطفتك تحيد ضميرك.

من هذا المنظور أرى أن تشكل جهات التحقيق من قضاة وأعضاء من مجلس الشورى، مهما كانت ثقتنا بالوزراء والوزارات، فهم في النهاية لن يكونوا أكثر أمانة من علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه، الذي كان طرفا في قضية مع يهودي، فلم يحكم في قضية تخصه، وذهب لجهة مستقلة.

إن حدث هذا يمكن للوزراء إن رويت لهم قصة «علي أبن أبي طالب واليهودي»، أن يتفاخروا ويقولوا: «حنا مثله لما كان في قضية بوزارتنا ذهبنا لجهة مستقلة تحكم بيننا».

نقلا عن صحيفة "عكاظ"