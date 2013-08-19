جدة.. القبض على عصابة مارست السطو المسلح على صيدليات

قبضت شرطة محافظة جدة على عصابة مكونة من 5 أشخاص نفذت عدداً من عمليات السطو المسلح على صيدليات في جدة وإطلاق أعيرة نارية على العاملين فيها للاستسلام وتمكينهم من سرقة المبالغ المالية، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" السعودية.

وبدأت متابعة أفراد العصابة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان بعد تعرض صيدليتين في شمالي المحافظة لسطو مسلح من قبل العصابة نتج عن أحدها إصابة صيدلي بطلقة في الركبة.

وأصدرت شرطة محافظة جدة ظهر أمس (الأحد) بيانا حول تفاصيل الحادثتين والقبض على أفرادها على لسان متحدثها الرسمي الملازم أول نواف البوق، الذي ذكر أن شعبة التحريات والبحث الجنائي نجحت في القبض على أفراد العصابة وعددهم خمسة أشخاص، أربعة سعوديين وأردني تتراوح أعمارهم بين 24 و 27 عاماً، جميعهم من أرباب السوابق في قضايا استخدام وبيع المخدرات والمسكرات فيما يوجد سابقه مماثلة للسطو لأحد الجناة وهو سعودي الجنسية.

وأشار البوق إلى تعرض أحد أفراد التحريات والبحث الجنائي لإصابة بعيار ناري من أحد الجناة الذي حاول مقاومة رجال الأمن خلال عملية ملاحقة المطلوبين.

وقال إن العصابة استخدمت في سطوها على الصيدليات سلاحاً من نوع مسدس عيار تسعة مليمترات، إذ نفذت عمليتها الأولى على صيدلية في 26 رمضان عند الساعة 9.45 صباحاً في حي النهضة، وأطلقوا خمسة أعيرة نارية داخل الصيدلية أصاب أحدها الصيدلي في منطقة أعلى الركبة، كما سلبوا مبلغاً مالياً من الصندوق يقدر بنحو 50 ألف ريال، فيما نفذت العملية الثانية على صيدلية في حي المحمدية في 28 رمضان عند الساعة السادسة مساء، وأطلقوا أربعة أعيرة نارية لتهديد الصيدلي، كما سلبوا مبلغاً مالياً يقدر بنحو 41 ألف ريال، ولاذوا بالفرار.

وبين أن عمليات الملاحقة وضبط الجناة تمت خلال 12 ساعة من الحادثة الثانية، مشيراً إلى أن أفراد العصابة توزعوا الأدوار في ما بينهم بين المراقبة، وإطلاق النار، وسلب المال، وعملية التمويه للدخول والتأكد وتحديد الهدف، موضحاً أن أفراد العصابة جميعهم أحيلوا إلى مركز شرطة السلامة الذي تولى التحقيق معهم، ومراجعة سجلهم الجنائي ومضاهاة بصماتهم، إضافة إلى تعرف الشهود عليهم، وتم تصديق اعترافاتهم تمهيداً لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، واستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.