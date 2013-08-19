حملة لاختيار الوزن المناسب للحقائب المدرسية

أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة توعوية موجهة لطلاب وطالبات التعليم العام وأولياء الأمور بعنوان، "نحو حقيبة مدرسية أقل وزناً لصحة أفضل"، تهدف من خلالها إلى نشر الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور بالوزن المثالي للحقيبة المدرسية، والتعرف على عدد من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها عند اختيار واستخدام الحقائب المدرسية في المراحل التعليمية كافة.

ووفقاً لما ذكرت صحيفة "الحياة"، فقد أوضح المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، "أن الوزن المثالي للحقيبة المدرسية المحمولة على الظهر أو الكتفين يجب أن يتراوح بين 10 إلى 15 في المئة من وزن الطالب أو الطالبة".

وأشار الدخيني إلى "أن وزن كتب الصف الأول الابتدائي 2 كيلو و100 غرام، والأول متوسط 5 كيلوغرامات و100 غرام، والأول ثانوي 6 كيلوغرامات و60 غراماً".

ولفت إلى أن الطالب لا يحتاج إلى حمل الكتب جميعاً، عدا ما يطلب من في الجدول المدرسي، ويضاف إليها مستلزمات تعليمية ووجبات غذائية تحمل أوزاناً عدة، ما يؤكد أهمية الاختيار الصحيح للوزن المناسب والطريقة السليمة لتوزيع الأوزان داخل الحقائب.

وقال الدخيني: "إن الوزارة تسعى إلى رفع درجة الوعي بعملية الاختيار من أولياء الأمور والشراء، بخاصة أن الحقائب الموجودة في الأسواق متنوعة الأوزان والأحجام، يزيد عدد منها عن الكيلو والنصف، في حين تصل أنواع أخرى إلى 300 غرام".

وأضاف "أن المسؤولية مشتركة بين أولياء الأمور والوزارة من خلال العمل على رفع مستوى المسؤولية والوعي، وتحديد الضوابط لتخفيف العبء عن الطالب، والتواصل مع المدارس بعدم إلزام الطلاب بإحضار جميع الكتب دفعة واحدة، ووضع جداول تحدد المواد اليومية التي يجب إحضارها، إضافة إلى التأكيد على أهمية الممارسات السليمة في حمل وترتيب المواد داخل الحقائب بالطرق الصحية".

يذكر أن الوزارة أنتجت أخيراً فيلماً كرتونياً يناقش الحقيبة المدرسية والعادات السليمة في اقتنائها وحملها، وشرح الأوزان المثالية وطريقة الاستخدام، وكذلك أهمية المشاركة التكاملية بين ولي الأمر والمدرسة في مساعدة الطالب والطالبة للاختيار الأفضل للحقائب، وتفعيل الجداول الدراسية مع بداية العام الدراسي.