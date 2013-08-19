وزارة الشؤون الإسلامية تبدأ بترميم 635 مسجدا بالسعودية

تباشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حاليا ترميم ما يزيد على 635 جامعا ومسجدا في مختلف مناطق السعودية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، بين وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيم الهويمل، "أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع يسير وفق ما أعد له من دراسات ميدانية فنية ومعمارية وهندسية تراعي أولوية احتياجات المساجد والجوامع في مختلف المدن والمحافظات والقرى والمراكز".

وأكد الهويمل، أن الوزارة بادرت عقب ورود الأمر السامي بتقديم 500 مليون ريال لترميم بيوت الله في مختلف أرجاء المملكة باتخاذ العديد من الخطوات، وعقدت اجتماعات لمديري فروعها في مناطق المملكة والمسؤولين فيها حيث اتخذت سلسلة من القرارات تصدرها قرار إطلاق برنامج عاجل لترميم المساجد والجوامع في أنحاء المملكة سمي ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع، تتولى لجنة عليا برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، وعضوية عدد من مسؤولي الوزارة، الإشراف عليه.

وأوضح أن القرارات تضمنت تكوين لجان تنفيذية في الفروع برئاسة مديري الفروع، وعضوية عدد من المسؤولين بها، مستقلة عن أعمال الفرع للبرنامج، وتخصيص مبالغ لكل منطقة وفق نسبة توزيع المساجد والسكان والمساكن، وحسب الحاجة الفعلية، وتوجيه كل فرع بالبدء مباشرة في تحديد الجوامع والمساجد المحتاجة، ووضع المعايير للترميم بحيث تكون الأولوية للجوامع والمساجد التي تحتاج إلى ترميم عاجل.