السيسي في اتصال مع ولي العهد: ممتنون للموقف السعودي

ثمّن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الموقف الداعم الذي قدّمه العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز للشعب المصري، خلال كلمته التي ألقاها، الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الاثنين، أن ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، تلقى اتصالاً هاتفياً من النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن السيسي أعرب خلال الاتصال عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مواقفه المساندة والداعمة لمصر وشعبها، خاصة ما ورد في تصريحه الأخير من حرص على استقرار مصر وأمنها وسلامتها.

وكان العاهل السعودي دعا العرب، الجمعة، إلى الوقوف معاً ضد محاولات "زعزعة استقرار" مصر.

