جامعة الملك سعود مجهزة بأنظمة تعليم إلكتروني متكاملة

انتهت جامعة الملك سعود من تجهيز البنية التحتية المتكاملة لأنظمة التعليم الإلكتروني في المدينة الجامعية الجديدة للبنات في الدرعية، والتي تكون متاحة مع بداية العام الجامعي الجديد.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في جامعة الملك سعود في الرياض، الدكتور عبدالعزيز السدحان، أنه تم تجهيز 800 قاعة ذكية، مزودة بتقنيات التعليم المتضمنة فصول استقبال البث المرئي، وتشمل أنظمة متكاملة تتيح للطالبات استقبال المحاضرات التي تبث من الاستوديوهات التعليمية، أو الفصول الدراسية بأقسام الطلاب، والتي تضم أجهزة اتصال صوتي ومرئي وأجهزة عرض ونظام صوتي متكامل، إضافة إلى تجهيز 35 مدرجاً تعليمياً، وتركيب 400 شاشة إعلانية، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأشار السدحان إلى استكمال تجهيز البيئة الإلكترونية للمدينة الجامعية للطالبات التي تضم عدداً من الأنظمة الإلكترونية، مثل أنظمة مراقبة غياب الطالبات، وأنظمة عرض إلكترونية لبث المعلومات الهامة في أماكن تجمع الطالبات، لافتاً إلى أن عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في الجامعة تسعى إلى تحسين قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتحفيز الطلاب والطالبات نحو التعلم، من خلال توفير بيئات تعليمية إلكترونية في كليات الجامعة كافة.