مساعدة سعودية بـ10 ملايين دولار لإغاثة السودان

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم مساعدات إغاثية طارئة بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار بشكل عاجل لإغاثة متضرري الفيضانات التي اجتاحت بعض الولايات السودانية مؤخراً بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية العاملة في المواقع المتضررة.

وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه المساعدات تجسّد سياسة المملكة في إغاثة المحتاجين, وللتخفيف من آثار هذه الكارثة التي حلّت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني الشقيق ممن تهدمت منازلهم وشردوا بسبب الفيضانات.

وقدرت الأمم المتحدة في وقت سابق عدد المتضررين من هذه الفيضانات في السودان بأكثر من 150 ألف شخص، محذرة من أن هذا العدد قابل للازدياد. وكانت إذاعة أم درمان الرسمية قالت إن 36 شخصاً قتلوا بسبب الفيضانات في ولاية نهر النيل شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

وشدد الوزير السوداني على أن إمكانيات الدولة لا تسمح بمواكبة ما يجري بعد تضرر ثماني ولايات بالفيضانات على الأقل، وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه السلطات هي عدم وجود خيام ومجمعات كافية لإيواء المتضررين.