مسرحيات العيد.. وتوثيق هيئة الإذاعة والتلفزيون!

من الجميل أن يكون لدينا مسرح ترفيهي وقتي كما هو الحال الآن, ولكن ليس على حساب المسرح الحقيقي الذي يعتبر رافداً من روافد الثقافة في أي بلد في العالم.

من حق أمانات المدن أن تقدم العروض المسرحية كوسيلة للترفيه عن الناس سواء في الأعياد أو العطلات ولكن ليس من المنطق أن يتحول حراكنا المسرحي وهو أحد أهم روافد الثقافة إلى وسيلة وقتية للترفيه.

عشرات المسرحيات تمول إنتاجها أمانة مدينة الرياض على سبيل المثال وتسخر لها المسارح المتوفرة ويحضرها بضعة آلاف متفرج على مدار ثلاثة أيام وبعدها يختفي هذا المجهود ولا يتم تصويره احترافاً كي يعرض على شاشات التلفزيون ليصل إلى أكبر عدد من المتلقين, والسبب بسيط جداً وهو أن التصوير الاحترافي يحتاج إلى تكلفة إضافية لا تدرج ضمن ميزانية إنتاج هذه المسرحيات, لأن الأمانة لا يعنيها العرض التلفزيوني ومعظم منتجي هذه المسرحيات ينفقون المبلغ الذي يحصلون عليه على العرض الجماهيري فتذهب الميزانية إلى ديكور وأجور وليس لديهم القدرة على التصوير وتهيئة نسخ للعرض التلفزيوني رغم أنه مربح متى ما كان العمل متميزاً, ولهذا تقدم هذه المسرحيات دون جهد يذكر ودون أن تسجل, وبدلاً من أن يشاهدها مئات الآلاف على مدار سنوات تنتهي بعدد بسيط من المشاهدين على مدار ثلاثة أيام.

هنا يبرز دور هيئة الإذاعة والتلفزيون التي يفترض أن يكون لديها استراتيجية للاستفادة من هذه المسرحيات عبر الشراء أو الالتزام المسبق للشراء وهو ما سيشجع منتجيها على تصويرها وهذا بالطبع سيجعلهم يهتمون بإنتاجها بشكل أفضل مما هي عليه الآن, لأنها ستدخل إلى رصيدهم التلفزيوني الموثق, وهذا يتطلب وجود آلية للتعاون بين الهيئة والأمانات حسماً لموضوع الملكية, فقد ترى الأمانات أن العمل ملك لها ولا يجوز تسويقه وهذا أمر يمكن حسمه بوضع آلية للتعاون تسمح بتصوير وتسويق الأعمال المسرحية التي تمولها الأمانات سواء لحسابها أو لحساب من كلفتهم بإنتاجها.

ويبقى السؤال الأهم لماذا نُغيّب المسرح الحقيقي لصالح المسرح الترفيهي فقط؟. لماذا لا يكون مسرحنا كأي مسرح في العالم عروض تقدم على مدار العام ويتم الاهتمام بتقديمها بأعلى المعايير الجالبة لجمهور يضع المسرح على جدول أولوياته الثقافية الأسبوعية؟. عروضٌ تفتح لها المسارح على مدار العام وليس لثلاثة أيام في العام. كيف ندعي أننا نهتم بالثقافة والسينما غائبة عن مشهدنا العام, والمسرح معطل دون أي مبرر.



*نقلا عن "الرياض" السعودية