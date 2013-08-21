إحباط محاولة دخول وخروج 117 ألف متسلل في السعودية

أحبط رجال حرس الحدود 117 ألفاً و713 حالة تسلل إلى داخل وخارج المملكة خلال الشهور الثلاثة الماضية، وفق ما أعلنه الناطق باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العميد محمد الغامدي، لصحيفة "الشرق" السعودية.

ووفقاً للغامدي تم إحباط 71 ألفاً و763 محاولة تسلل إلى خارج المملكة عبر المنافذ الحدودية براً وبحراً، بينما بلغت محاولات التسلل إلى الداخل 45 ألفاً و950 حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعزا الغامدي ارتفاع محاولات التسلل خارج السعودية إلى قرب انتهاء مهلة التصحيح في نهاية العام الجاري، التي أحدثت تغييراً جذرياً في تاريخ المملكةن لتنقلب الموازين ويتحول التسلل إلى الخارج الذي لم يكن مألوفاً في السابق.

وأرجع أسباب التسلل للخارج إلى مخالفة نظام الإقامة والعمل، موضحاً أن التسلل يكون إما من أفراد كانوا يقيمون في السعودية بطريقة غير شرعية ولم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم ويفضلون الخروج والعودة إلى بلادهم، أو لتورطهم في قضايا جنائية.

وبيَّن الغامدي أن المتخلفين في السعودية ليسوا جميعهم متسللين بطرق غير شرعية، بل إن كثيراً منهم من متخلفي الحج والعمرة، موضحاً أن الجهات الرسمية تتخذ الإجراءات اللازمة مع المقبوض عليهم من خلال حفظ البصمة ومنعهم من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.