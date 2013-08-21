تهريب 76 ألف حبة "كبتاغون" داخل حبات "الفول"

يبدو أن المهربين لا ينفكون عن ابتكار وسائل جديدة لإدخال سمومهم إلى السعودية، وفي جديد طرق التهريب تلك "حبات الفول"، فقد كشف المدير العام لجمرك منفذ الحديثة (شمال السعودية)، زايد الزايد، عن حيل جديدة للمهربين، إذ لجأ أحدهم إلى إخفاء 76.675 حبة مخدر كبتاغون مخبأة داخل حبات الفول الطبيعي.

وأوضح الزايـد، بحسب ما أوردت صحيفة "الحياة"، أن فرقة التفتيش وجدت حبوب "كبتاغون" داخل أربعة أكياس تحتوي على حبات فول طبيعي، إذ جرى تغليف الحبوب ببلاستيك شفاف، وتخبئتها داخل حبة الفول، وإعادة القشرة بعد إزالة اللب الداخلي ولصقها بصمغ شفاف، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. وأشار إلى أن دقة المراقب الجمركي حالت دون دخولها.