السعودية تطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن حول سوريا

طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع فوري اليوم الأربعاء حول سوريا للخروج بقرار "واضح رادع يضع حداً للمأساة الإنسانية" في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس" حول الهجمات قرب دمشق: "لقد آن لمجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتجاوز الخلافات بين أعضائه، ويستعيد ثقة المجتمع الدولي به، وذلك بعقد اجتماع فوري للخروج بقرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية".

وأضاف: "نطالب كذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً طارئاً في بروكسل بأن تشكل هذه الفاجعة الإنسانية المحور الأساسي في مباحثاتهم".

ويعقد وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اجتماع أزمة حول مصر في ظل التأكيد على إدانة العنف لكن وسط تصميم على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع القاهرة.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل في اتخاذ قرارات حول النزاع في سوريا بسبب الفيتو الذي تمارسه روسيا والصين.

وصرح الفيصل: "إننا والعالم فجعنا بمشاهدة هذه المجزرة الإنسانية البشعة والمروعة لعدد من المدن السورية وباستخدام السلاح الكيماوي المحرم دولياً وما نجم عنها من مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والاطفال وبدم بارد على مرأى ومسمع الضمير العالمي".

وختم قائلاً إن السعودية "سبق وأن حذرت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي من حجم المآسي والمجازر الشنيعة التي يرتكبها نظام سوريا ضد شعبه وأبناء جلدته، وتحذر من أن استمرار التخاذل من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من هذه المآسي".

وتعليقاً على الموضوع، أكد سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية" السعودية، أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية لأكثر من عشر مرات منذ الصيف الماضي، أي منذ أن وجّه الرئيس الأميركي باراك أوباما التحذير للأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية ومؤكداً أنها "خط أحمر".

وأضاف: "إلى الآن لم يقم الرئيس الأميركي أو الغرب بأي رد فعل حيث إنهم يعوّلون على مجلس الأمن"، مؤكداً أن الدول العربية ليس لديها ما تقوم به، حيث إنهم لا يستطيعون إصدار قرار بفرض منطقة حظر جوي أو حتى منطقة عازلة.

وقال إن كارثة اليوم هي كارثة تسجل في التاريخ، وتوقع أن يجتمع مجلس الأمن، إلا أنه أكد أن المجلس لن يتخذ القرار المتوقع منه تجاه سوريا.

الفيصل يستقبل مستشار ميركل السياسي في باريس

هذا واستقبل الفيصل في باريس المستشار السياسي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "كريستوف هيسكن"، وتم استعراض الأوضاع في المنطقة لاسيما الأوضاع في مصر، واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في بروكسل حول مستقبل العلاقة الأوروبية مع الحكومة المؤقتة في مصر.

كما جرى في الاجتماع بحث المجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في بعض المناطق السورية والتي ذهب ضحيتها مئات الضحايا.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية السعودي عن أمل بلاده في عدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرقل جهود الحكومة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار، ودعا الفيصل في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية المجتمع الدولي لمساندة ومؤازرة جهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق أمن واستقرار مصر.

وكانت السعودية أكدت أن الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر. ودعت أيضاً كافة القوى السياسية المصرية إلى المشاركة والإسهام في جهود الحكومة، بما يضمن ويعزز الوحدة الوطنية المصرية.

