20 بلاغاً جراء أمطار مفاجئة على المدينة المنورة

تلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة غرب السعودية عدة بلاغات وصلت إلى أكثر من ٢٠ بلاغاً بعد الموجة المفاجئة للرياح القوية المصحوبة بالأمطار المتوسطة إلى الغزيرة.

حيث تلقت المديرية هذا المساء بلاغات عن احتجاز مركبات وصل عددها إلى ١٣ مركبة محتجزة وخمسة بلاغات عن تماس كهربائي داخل منازل وبلاغ واحد عن سقوط جدار سور وبلاغ واحد عن سقوط "هنقر" منزل شعبي.

وقامت المديرية بالتنسيق مع فرع وزارة المالية بالمنطقة بإيواء ٤ أسر حتى الآن، ولم تسجل أي خسائر بشرية.

كما هطلت أمطار على مدينه الباحة ومحافظة العقيق ومحافظة بالجرشي ومحافظة القرى ومحافظة المندق، وكانت أمطار من خفيفة الى متوسطة ونتج عنها احتجاز مركبتين في وادي عمق التابع لمركز كراء في محافظة العقيق.

وكان في المركبة الأولى ثلاثة أشخاص وفي المركبة الثانية شخصان، ولم تنتج عن ذلك إصابات أو وفيات.