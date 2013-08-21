%70 يؤكدون مبالغة الأسر في استخدام العمالة المنزلية

أكد 70% من السعوديين المشاركين في دراسة اجتماعية حول العمالة المنزلية نفذتها وحدة استطلاعات الرأي في أكاديمية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن الأسر والمجتمع في السعودية أصبح يستخدم العمالة المنزلية بشكل مبالغ فيه، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وعزوا ظاهرة التوسع في استخدام معظم الأسرة السعودية للعمالة المنزلية، إلى خروج ربة المنزل للعمل والتي شكلت نحو 46% من العينة، بينما يرى نحو 23% من المشاركين والمشاركات أن السبب كثرة عدد أفراد الأسرة في المجتمع السعودي.

من جانبه، يفضل أكثر من 27% من السعوديين العمالة المنزلية الإندونيسية، فيما ذهب 17.3% من العينة إلى أن الفلبين الأنسب للمجتمع السعودي.

كما بينت الدراسة عدم ثقة أفراد المجتمع بمستوى التدريب الذي تحصل عليه العمالة المنزلية قبل وصولها للمملكة، فقد أبدى 69% عدم رضاهم واقتناعهم بالتدريب التي حصلت عليه العمالة، بينما رأى 18% أن العمالة المنزلية مدربة بما يكفي للقيام بواجباتها تجاه الأسرة.

وأكدت تأثير العمالة المزلية في تربية الأطفال في الأسرة السعودية، وهو ما يعطي مؤشراً خطيراً في تأثير العمالة على النشء، وتأثير تلك العمالة في عادات وسلوكيات المجتمع في المستقبل.

وأبدى نحو 76% من المشاركين في الاستطلاع الذي شارك فيه 1000 شخص من أغلب مناطق المملكة، ويمثلون معظم شرائح المجتمع، موافقتهم على أن العمالة المنزلية في المجتمع السعودي لها تأثير على تربية الأطفال.