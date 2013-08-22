أمطار غزيرة تقطع الكهرباء عن منازل بالمدينة المنورة

شهدت المدينة المنورة أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح شديدة أول من أمس أدت إلى حدوث حالات احتجاز لمواطنين في منازلهم وقطع للكهرباء لساعات طويلة، وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

وتلقت إدارة الدفاع المدني في المدينة المنورة أمس بلاغات عن حالات احتجاز داخل عدد من المساكن، حيث تم إجلاؤهم وإيواؤهم بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتسببت الأمطار في سقوط جدار أحد المساكن، وتكوين تجمعات للمياه في الطرق والشوارع الرئيسية، مما عاق الحركة المرورية.

وعاش سكان حي البدراني وحي الجرف يوما استثنائيا أمس، بعد أن أدت مياه الأمطار إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، قبل أن تتدخل شركة الكهرباء لإعادة التيار.

ومع بداية هطول الأمطار كثفت إدارة مرور المدينة المنورة من الوجود الأمني للدوريات المرورية في التقاطعات والطرق الرئيسية، تلافياً لوقوع إعاقات مرورية وتنظيماً للحركة المرورية.

وأوضح الناطق الإعلامي لإدارة مرور منطقة المدينة المنورة العقيد عمر بن حماد النزاوي، أنه كانت توجد استعدادات تامة لتحويل الحركة المرورية في الطرق التي تعاني تكدس مياه الأمطار المتجمعة إلى طرق أخرى لا توجد فيها مياه، للحفاظ على سلامة قائدي المركبات.

وأفاد بأن غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني سجلت عددا من البلاغات جراء هطول الأمطار، مبينا أن منها 4 بلاغات عن احتجاز مركبات في محافظة مهد الذهب و13 بلاغا تضمن احتجاز مركبات بالمدينة المنورة.

وأضاف أنه تم تلقي 5 بلاغات التماسات كهربائية داخل منازل و3 بلاغات عن احتجاز داخل منازل، مؤكدا أنه تم إخلاؤهم وإيواؤهم بالتنسيق مع فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة، لافتاً إلى أن جزءا من سور أحد المباني قد سقط بسبب الأمطار، ومفيداً بأنه لم تسجل أية إصابات.

من جانبه أعلن وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للدراسات والإشراف المهندس عدنان بن أحمد السيد، عن اعتماد إنشاء 25 عبارة لدرء أخطار السيول وتصريف الأمطار في المدينة المنورة والمراكز والقرى الواقعة تحت إشراف الأمانة بما يزيد على 500 مليون ريال.

