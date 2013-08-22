إلغاء تراخيص لـ3 أطباء في جازان ومعاقبة آخر في المدينة

اعتمد وزير الصحة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قراراً بمعاقبة طبيب في أحد مستشفيات الشؤون الصحية بالمدينة المنورة بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، لثبوت سوء تعامله مع الآخرين والإخلال بواجبه الوظيفي وأخلاقيات المهنة التي يعمل بها، مخالفاً بذلك الأصول الشرعية والأنظمة المرعية المنصوص عليها في المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، اعتمد الدكتور الربيعة قراراً بإلغاء ترخيص مزاولة المهن الصحية لثلاثة أطباء في أحد مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة جازان، وتغريم كل منهم مبلغ 30 ألف ريال، وذلك استناداً للمادتين (32-2) و(28) من نظام مزاولة المهن الصحية، حيث قاموا بإصدار تقارير طبية غير صحيحة.

كما شمل القرار معاقبة نائب مدير المستشفى بالحسم (10) أيام، ونقله نقلاً تأديبياً لإساءته استخدام السلطة، إضافة إلى إحالته إلى الجهة المختصة بقضايا إصدار التقارير الطبية غير الصحيحة من قبل الممارسين غير الصحيين.

وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمستوى مرافقها الصحية، ومتابعة أداء منسوبيها بما يكفل تجويد وتحسين الخدمات، وضمان سير العمل في هذه المرافق، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة، كما أن هذا القرار يؤكد الشفافية التي تنتهجها وزارة الصحة في التعامل مع كافة وسائل الإعلام والسعي لتلافي أوجه القصور في مرافقها.