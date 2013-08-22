ظهور أول علامات تبدل الفصول في مناطق السعودية

ذكرت الجمعية الفلكية في جدة أن أول إشارة على تبدل الفصول يمكن الآن رؤيتها في سماء الفجر أواخر أغسطس/آب، حيث ترصد مجموعة نجوم الجبار ونجم الشعرى اليمانية في مناطق المملكة كافة، وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وذكرت أن مجموعة نجوم الجبار تعد أكثر المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة تشرق قبل الفجر في هذا التوقيت من العام، ويمكن تمييزها بسهولة من خلال ثلاثة نجوم تفصلها مسافة قصيرة وهي تسمى حزام الجبار.

وأوضحت أنه سيلاحظ وجود نجم شديد السطوع، يتلألأ في سماء الفجر حالياً هذا النجم هو نجم "الشعرى اليمانية"، وهو يكون عالي السطوع عندما يكون منخفضاً في السماء، فهو يتألق مع وهج أحمر ووميض أزرق يمكن ملاحظته بالعين المجردة بسهولة، ويرجع سبب ذلك إلى أن ضوء النجم يعبر عبر طبقة كثيفة من الغلاف الجوي قبل أن يصل إلى عين الراصد، وهذا النجم يتبع نجوم الجبار إلى السماء بالقرب من الفجر.

مجموعة نجوم الجبار ونجم الشعرى اليمانية سوف تصبح مرئية في سماء المساء في فصل الشتاء المقبل.

ولكن حالياً نجوم الجبار والشعرى اليمانية تسطع فوق الأفق الجنوبي الشرقي عند الفجر.

ولفتت إلى أن مجموعة نجوم الجبار كانت منخفضة في الأفق الغربي بعد غروب الشمس أواخر الربيع الماضي، وفي مطلع الصيف هذه المجموعة النجمية كانت خلف الشمس كما تشاهد من على سطح الأرض، وعادت نجوم الجبار للرؤية في سماء الأرض منذ حوالي شهر مضى، بعد أن أصبحت مرئية بعد ظهورها من خلف الشمس، وهي تظهر دوماً في الشرق قبل شروق الشمس.

وبسبب دوران الأرض حول الشمس فإن كل النجوم تشرق مبكراً بساعتين كل شهر، نجوم الجبار الآن مرتفعة عند الفجر مما كانت عليه الحال منذ شهر ومع مرور الأسابيع سوف يزداد ارتفاع الشعرى أيضا في السماء.

