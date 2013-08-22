وزارة العدل تكشف تعديل 1465 شخصاً لأسمائهم العام الماضي

كشفت تقارير صادرة عن وزارة العدل في السعودية أن 1465 شخصاً عدلوا أسماءهم خلال العام الماضي، وفق ما نشرته "الحياة" اللندنية.

وأفادت التقارير بأن 1465 شخصاً عدلوا أسماءهم أمام كل كتابات العدل في السعودية، منهم 446 في العاصمة، و257 في المنطقة الشرقية، و184 في منطقة عسير، و100 في منطقة جازان.

ولم تسجل بعض المناطق أي حالة تغيير أسماء، مثل منطقة الحدود الشمالية، أو حالة وحيدة في منطقة نجران، وتسع حالات في منطقة الجوف.

فيما كشف تقرير وزارة العدل عن تغيير جنسية 116 شخصاً أمام كتابات العدل، غير أن المعلومات المتوافرة لم تحدد نوعية الجنسيات التي تم التغيير منها أو إليها.

ولم توضح التقارير جنسيات الأشخاص الذين طلبوا تغيير جنسياتهم إلى هويات أخرى، أو نوعية الجنسيات التي تم التحول إليها، لكنها ذكرت أن 34 شخصاً غيّروا جنسياتهم في منطقة الرياض، تلتها منطقة مكة المكرمة التي سجلت 27 حالة تغيير للجنسية، مع ارتفاع في منطقتي عسير والشرقية 26 حالة تغيير جنسية.

ولم تشهد الباحة والحدود الشمالية سوى عملية تغيير واحدة، بحسب تقارير كتابات العدل حول من عدلوا جنسياتهم.

وأشارت تقارير الوزارة إلى أن كاتب العدل في المملكة ينجز في المتوسط 3528 صكاً. وبلغ أعلى متوسط لما ينجزه كاتب العدل في العام 4544 صكاً في الجوف، وأدنى متوسط لما أنجزه كاتب عدل تم في منطقة جازان، بواقع 2096 صكاً في العام.