وزير الصحة يغرم 4 أطباء بـ 100 ألف ريال

اعتمد وزير الصحة السعودي الدكتور عبدالله الربيعة قراراً بمعاقبة أحد الأطباء العاملين في أحد مستشفيات الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، بعد ثبوت سوء تعامله مع الآخرين والإخلال بواجبه الوظيفي وأخلاقيات المهنة التي يعمل بها، مخالفاً بذلك الأصول الشرعية والأنظمة المنصوص عليها في المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية.

كما اعتمد الدكتور الربيعة قرارا بإلغاء الترخيص لمزاولة المهن الصحية لثلاثة أطباء في أحد مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة جازان، وتغريم كل منهم مبلغ 30 ألف ريال، وذلك استنادا للمادتين (32-2) و(28) من نظام مزاولة المهن الصحية، بسبب قيامهم بإصدار تقارير طبية غير صحيحة.

كما اعتمد الربيعة معاقبة نائب مدير المستشفى بالحسم (10) أيام ونقله نقلاً تأديبياً لإساءته استخدام السلطة، إضافة إلى إحالته إلى الجهة المختصة بقضايا إصدار التقارير الطبية غير الصحيحة من قبل الممارسين غير الصحيين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "هذه القرارات في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى مرافقها الصحية، ومتابعة أداء منسوبيها بما يكفل تجويد وتحسين الخدمات، وضمان سير العمل في هذه المرافق، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة".