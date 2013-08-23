الإسعاف الجوي ينجح في نقل أول حالة بجازان

باشر الإسعاف الجوي في جازان بنجاح أول حادثة مرورية له، ظهر أمس، إثر تصادم مركبتين على طريق ضمد - صبيا وتعرض أحد الركاب إلى إصابات خطرة استدعت نقله عن طريق الإسعاف الجوي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال في جازان علي بن أحمد زعله، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بحادث بين سيارتين أدى تصادمهما إلى إصابات متعددة إحداها كانت خطرة وتستدعي نقلاً سريعاً إلى المستشفى، مشيراً إلى أن مدير الشؤون الفنية في الهيئة بجازان، ياسر النعمي، وجه فوراً بتحريك الإسعاف الجوي إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب مباشرة إلى مقر مهبط مستشفى الملك فهد المركزي، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الرياض".

وأشاد المتحدث الإعلامي بتعاون الكادر الصحي بمستشفى الملك فهد وإدارة طوارئ الصحة في جازان وسرعة تجاوبهم، إضافة إلى تعاون دوريات أمن الطرق في تفريق المتجمهرين الذين شكلوا عائقاً أمام عملية الإخلاء.

كانت إمارة منطقة جازان أعربت في وقت سابق، عن ارتياحها وترحيبها ببدء الإجراءات التنفيذية للتشغيل التجريبي للإسعاف الجوي من قِبل هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

وتعد جازان من المناطق الحيوية والتضاريسية في المملكة، وهذه الخدمة الحيوية والضرورية في إنقاذ المصابين ونقل الحالات الحرجة مهمة إلى حد كبير.