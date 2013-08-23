تشغيل "مترو الرياض" أوتوماتيكياً من غرف تحكم بدقة عالية

أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة شاملة للنقل العام بالرياض، تضمن التوافق مع المخطط الهيكلي العمراني والتوسع المستقبلي للمدينة، وتركز الكثافات السكانية وتوزيعها في المدينة ونتائج تحليلات نماذج المحاكاة المرورية التي طورتها الهيئة العليا منذ عام 1407هـ.

وأوضحت الهيئة أنه تم تصميم شبكة القطارات بأحدث التقنيات، وتم اعتماد نظام تشغيل القطار أوتوماتيكياً "بدون سائق"، مع التحكم بالتشغيل من غرف تحكم مركزية ذات مواصفات تمكن من متابعة التشغيل بدقة عالية، واشتملت مواصفات العربات على أحدث ما توصلت إليه تقنية تصنيع عربات القطار الكهربائي في العالم، ويمكن فصل العربات من الداخل لاستيعاب فئات للخدمة مع توفير فئة خاصة بالعائلات، وفقاً لما ذكرت صحيفة "المدينة".

وأوضح الكتيب الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير الرياض أن شبكة القطار الكهربائي "المترو" تتضمن 6 مسارات بإجمالي أطوال (176) كيلومتراً، و85 محطة وشبكة متعددة المستويات من الحافلات التي تشمل 24 مساراً بإجمالي أطوال 1.083 كيلومتراً، و776 محطة.

وتتكون مسارات مشروع مترو الرياض المسار الأول: محور العليا - البطحاء، والمسار الثاني محور طريق الملك عبدالله طول المسار 25.3 كيلومتر، والمسار الثالث محور طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر، والمسار الرابع: محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر، والمسار الخامس: محور طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كيلومتر، والمسار السادس: محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتراً.

محلات تجارية ومواقف للسيارات

تتيح العربات خدمات الاتصال ونقل وتبادل المعلومات للركاب، فيما تم تصميم المحطات وفق نمط معماري موحد ليمثل هوية مشروع النقل العام بمدينة الرياض وستكون جميع المحطات مكيفة، وستشمل جميع وسائل الراحة والسلامة للركاب، إضافة إلى إمكانية الاتصال بالإنترنت كما ستتضمن المحطات أنظمة معلومات الرحلات.

وستتضمن بعض المحطات محلات تجارية ومواقف للسيارات وتصميم المحطات على استخدام تقنية الخلايا الشمسية التي ستسهم في توفير 20% من استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة للتكييف والإضاءة. وأضاف التقرير أن مشروع القطار الكهربائي يشتمل على (4) محطات رئيسة عند تقاطع مسارات القطار، وتعد المحطات الرئيسة من أهم عوامل نجاح نظام النقل العام في المدينة وعاملاً رئيساً لجذب الركاب لوقوعها في مناطق عالية الكثافة وعند تقاطع مسارات المترو والحافلات، فيما تعنى تلك المحطات بتقديم خدمات متنوعة مساندة لنظام النقل العام، تتضمن مواقف عامة للسيارات ومنافذ لبيع التذاكر ومحلات تجارية ومكاتب خدمة العملاء.

كما وفرت الهيئة (21) موقعاً لمواقف السيارات يتسع كل منها لما بين 200 - 600 موقف لتيسير استخدام شبكة القطارات وتوزيع هذه المواقع على مستوى المدينة بشكل مناسب يسهل عملية الانتقال من السيارة الخاصة إلى القطار، إلى جانب نظام الأمن والسلامة بتوفير متطلباتها للركاب والمنشآت من خلال تزويد مرافق المشروع (العربات والمحطات) بأنظمة متطورة للمراقبة تتضمن كاميرات للمراقبة وأنظمة للإنذار المبكر، وأنظمة إطفاء الحرائق وأنظمة السلامة في الأنفاق، إضافة إلى نظام اتصالات يمكن من خلاله التواصل الآني مع مركز التحكم والتشغيل والجهات الأمنية المختصة.