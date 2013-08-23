قرابين الشياطين

كثرة وتعدد صور حوادث ووقائع العاملات المنزلية من الجنسية الإثيوبية تلفت الانتباه إلى الدرجة التي أوقفت جهات الاختصاص استقدام تلك الجنسية.. ولست ادري ما هو الحد الذي تصل معه جهة الاختصاص لاتخاذ قرار الإيقاف هذا بمعنى كم عدد الضحايا الذي يلزم لاتخاذ ذلك القرار..

ويبدو انه نفس الحسبة التي لدى المرور عندما يتحرك لمعالجة موقع تكثر فيه الحوادث، ومثله حسبة وزارة ألصحه في معاقبة طبيب او منشأة صحية كثر الكلام عن ارتكاب أخطاء طبية راح ضحيتها مواطنون.

لندع جهات الاختصاص التنفيذية تمارس الإحباط في مقومات التنمية منشغلة بالشكليات والاهتمام بالمظهر تاركةً الجوهر ونسأل عن غياب الباحثين الأكاديميين في الجهات الاكاديمية والمنتسبين لإدارات البحوث والدراسات في الجهات الحكومية والذين يعتبرون في العرف العالمي الحديث هم المخططين وصناع القرار ومحددي الرؤية المستقبلية لقطاعاتهم وبالتالي للمجتمع كله بل وتقع على عاتقهم مسؤولية النجاح والاخفاق في أي إجراء يتم على مستوى العموم.

العمالة المنزلية على سبيل المثال دخلت بيوتنا بجنسيات العالم وشاركت بفاعلية مطلقة في تربية أبنائنا وخلفت تأثيرا كبيرا في بنيتنا الاجتماعية على مدى أجيال فبماذا خرجنا من ذلك، وما هي التوصية التي يمكن أن نحفظ بها ماء الوجه أمام مسؤوليتنا تجاه وطننا حتى وصلنا إلى درجة الموت المباشر لابنائنا داخل منازلنا؟ وقد يكون ذلك ارحم من ما هو أعظم لاندري عنه ينال من عقيدتنا.

منذ اول حادثة لعاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية أنا متأكد ان الدواعي والاسباب عرفت من الساعات الأولى فلماذا لم تبحث تلك الأسباب وتحلل ثم تعلن لنجعل المواطن يشارك في حماية نفسه وأبنائه خصوصا وأن تلك الأسباب ظهرت على استحياء في تصريحات صحفية لذوي الضحايا على أن القتل كان لتقديم قرابين للشيطان .. والاعلان لا اعتقد أن له مساسا امنيا أو ان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية مطالب بذلك الإعلان إنما هي مسؤولية الباحثين والمحللين والأكاديميين والجهات المختصة بقطاعاتها واجبها توفير المعلومة الصحيحة للمختصين التي تساعد على توثيق النتائج.. ذلك التكامل هو ما ننشده ونتمناه فمن يقرع الجرس بعد تعليقه؟‏

نقلا عن صحيفة "الرياض"