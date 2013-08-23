قطّارة «الإسكان» لن تحل الأزمة

انقسم الشارع السعودي مع توقيع وزير الإسكان عقود تطوير ثمانية مشاريع إسكانية الأحد الماضي إلى فريقين، متفائل ومتشائم. وساق كل فريق وعبر «تويتر»، الحجج والبراهين التي تؤيد موقفه.

الفريق المتفائل، ومنهم كاتب هذه السطور، يرى أن توقيع عقود تطوير ثمانية مشاريع في جدة والدمام والخرج والمدينة والأحساء والقطيف، سيؤدي حتماً إلى خفض أسعار الأراضي المستعرة حالياً. كما ينظر هذا الفريق إلى أن توقيع تطوير 26 مليون متر يعني أن وزارة الإسكان تملك مساحات كبيرة من الأراضي في المدن الكبيرة. وأن هذا العقد ما هو إلا خطوة ستتبعها خطوات مماثلة، فإعلان الوزارة يقول إن ما تم توقيعه هو المرحلة الثانية، وأن في المستقبل مراحل ثالثة ورابعة وخامسة حتى تكتفي السوق.

ويدعم هذا ما قاله الوزير شويش الضويحي في تصريحه بعد التوقيع «إن هناك مشاريع جديدة عدة تُصمم الآن لبعض مناطق المملكة، مثل مناطق عسير ونجران والباحة، ومنطقتي مكة المكرمة والعاصمة الرياض، ومناطق القصيم والجوف وحائل والحدود الشمالية، وستشهد مؤتمراً صحافياً للإعلان عنها في وقت قريب»، وركزوا معي على كلمة «قريب»، فما عهدنا على الضويحي أنه من وزراء «قريباً» التي لا تأتي أبداً.

هذا الفريق، يضيف أيضاً أن الضويحي يملك 250 بليون ريال عداً ونقداً، وهذا المبلغ الهائل يكفي لحل مشكلات بلدان عدة، وليست مشكلة بلد واحد فقط بمساحة قارة مثل السعودية. كما يدعم هذا الرأي ما جاء في تصريحات الضويحي أن المشاريع التي تم توقيع عقود تطويرها «تقع داخل المدن كمشروعي مدينتي جدة والدمام، بينما يقع مشروع الإسكان في المدينة المنورة داخل الحرم النبوي».

وهذا معناه أن المخططات التي سيتم توزيعها لن تكون في أطراف المدن بل في قلبها، وهذا ما سيؤثر ويخفض أسعار الأراضي بدرجة كبيرة قد تصل إلى نصف سعرها حالياً. إضافة إلى ذلك ما زال وزير الإسكان وبحسب تصريحه للزميل النشط عبدالعزيز العطر في هذه الصحيفة يلوح بضريبة الأراضي البيضاء، إذ وعد بـ«تطبيق جزاءات على أصحاب الأراضي البيضاء التي لم تبنَ»، وهذا تأكيد لما قاله الضويحي سابقاً في منتدى جدة الاقتصادي، وفي لقاء الجمعة على قناة «روتانا».

على اليد الأخرى، الفريق المتشائم له ححج منطقية ودراية بالنقاش، منها أن ما تم توقيعه هو مجرد عقود تحتاج إلى عامين حتى تدخل حيز التأثير، وما يأتي بعدها يحتاج إلى مدة أطول من ذلك، وعليه فالواقع يبقى كما هو عليه بلا تغيير. كما يرى أصحاب هذا الرأي، أن وزارة الإسكان تستخدم «القطّارة» لحل أزمة متجذرة تراكمت منذ ما يزيد على درزن من الأعوام. وبالتالي ماذا يفيد تطوير 40 ألف قطعة في ظل انتظار ما يزيد على مليوني مواطن لتسلم أراضيهم الخاصة؟

ولن تؤثر قطّارة الوزارة في حل الأزمة التي تحتاج إلى حلول متزامنة وصارمة، وليس مجرد توقيع عقود تطوير تحتاج إلى أعوام لتبدأ العمل.

الرأي المتشائم يرى أيضاً أن الوزارة لن تفرض ضريبة الأراضي البيضاء، على رغم تلميحها بذلك، وأن الوزارة غير راغبة أو غير قادرة على ذلك، لأنها لا تقدر على مصادمة هوامير الأراضي، وفرض الضريبة عليهم. كما يرى أصحاب هذه النظرة، أن الأراضي التي تم وسيتم توقيع عقود تطويرها ستبقى خارج السوق، وستمنح لفئة غير مؤثرة في السوق، وهي فئة صغار الموظفين الذين هم فعلياً خارج الطلب الكلي لعدم استطاعتهم حتى مجرد التفكير في شراء أرض مع الأسعار المرتفعة التي وصلتها أسعار الأراضي.

ويقف أصحاب هذا الرأي على أرضية صلبة تدعم رأيهم بقوة، وهي أنه على رغم صدور قرار بناء 500 ألف وحدة، وتحويله في ما بعد إلى برنامج أرض وقرض، وعلى رغم تهديد الوزارة بفرض الضريبة إلا أن هوامير الأراضي يتحدون هذه القرارات، فلم تؤد هذه القرارات على أرض الواقع إلى خفض متر الأرض بريال واحد، بل إن الأسعار كانت تتزايد بالتزامن مع إعلان هذه القرارات.

ختاماً، وعلى رغم تفاؤل كاتب السطور، إلا أنه يبدو أن هناك تكتلاً عقارياً لن يحله تطوير مخطط هنا أو هناك، فكل خطوات وتلميحات الوزارة هي مسكنات فقط لم تؤثر في أسعار العقار انخفاضاً. وإذا لم تقر ضريبة الأراضي البيضاء وتطبق بأسرع وقت، ويعلن توزيع الأراضي لمستحقيها حتى لو لم ينته التطوير، فلا حل منتظر للأزمة. ولن تنفع المسكنات إلا في تمطيط الأزمة، وخلق صفوف أكثر من المنتظرين، وساعتها ستدور الأزمة في حلقة من المسكنات التي لا تحل أزمة ولا تملّك مواطناً.

نقلا عن صحيفة "الحياة"