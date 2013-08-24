لأول مرة في السعودية الأحد أول أيام الدراسة

في أول عودة للمعلمين والمعلمات منذ أكثر من 38 عاماً في يوم الأحد بدلاً من السبت عقب تغيير موعد الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، تستقبل مدارس البنين والبنات في جميع أنحاء المملكة غداً المعلمين والمعلمات، بعد أن تمتعوا بإجازتهم السنوية لعام 1434هـ والتي امتدت لأكثر من شهرين، وذلك من أجل الإعداد لاستقبال الطلاب والطالبات الأحد المقبل 25 شوال الجاري، بعد أن تمتعوا بإجازة استمرت 75 يوماً.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً في يونيو الماضي بتغيير موعد العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت.

ووفقاً للأمر الأمر الملكي فإنه يشمل العطل الرسمية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمالية والنقد والسوق المالية كافة من يوم الأحد إلى الخميس، والعطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وكان مجلس الشورى السعودي أقرّ في أبريل الماضي توصية بتغير مواعيد الإجازة الأسبوعية في السعودية ليومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة بعد نقاشات مطولة في المجلس.

من جهة أخرى، قالت مديرة مكتب التربية والتعليم بمحافظة أحد، رفيدة حامد بن حمدان الشمراني: "في مدارس المحافظة 11 ألف طالب و10 آلاف طالبة"، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع المدرسية المستلمة للبنين والبنات تبلغ أكثر من 75 مليون ريال، منها ما يقارب 13 مليون ريال للبنين، فيما تبلغ قيمة المشاريع تحت التنفيذ 130 مليون ريال، وفقاً لما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وبيّن الشمراني أن المشاريع الجاري تنفيذها لتعليم البنين تصل قيمتها إلى 74 مليون ريال، موضحاً أن نسبة المباني الحكومية لمدارس البنين تقريباً 96% ومدارس البنات 99.7% تقريباً، مضيفاً أن إجمالي قيمة المشاريع المدرسية المستلمة للبنات 45 مليون ريال، بينما إجمالي قيمة المشاريع تحت التنفيذ 55 مليوناً و700 ألف ريال.