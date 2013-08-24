مرض رضيعة يكشف عن صيدلية تبيع حليب أطفال ممنوعا في حائل

كشف بلاغ مواطن لأمانة منطقة حائل عن تسبب حليب أطفال في توعّك ابنته الرضيعة عن مخالفة لصيدلية تعدّ من أكبر صيدليات المنطقة تقوم ببيع حليب الأطفال "جين بلس"، الذي جرى منعه بعد بلاغ دولي عن تلوّث مادته الخام ببكتيريا ضارة وخطيرة على صحة الأطفال، ما أدى إلى إعلان هيئة الغذاء والدواء في المملكة سحب كافة الكميات الموجودة في السوق من الحليب المذكور.

وكان المواطن مناور الجنفاوي قد لاحظ معاناة ابنته من عدة مشاكل صحية من بينها عدم الرضاعة، وعند زيارته لطبيب الأطفال فوجئ بأن الحليب الذي تستخدمه الطفلة هو السبب الرئيسي للحالة المرضية التي تعاني منها الطفلة وفقاً لتشخيص الطبيب، نقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية.

وبادر المواطن بالتقدم بشكوى رسمية إلى أمانة المنطقة التي باشرت على الفور تشكيل لجنة من الجهات المختصة للتحقيق في الأمر، وقامت اللجنة خلال عملها بمداهمة الصيدلية التي ذكر المواطن أنه كان يشتري الحليب منها لتكتشف هناك عدة مخالفات صحية، منها وجود كميات من الحليب الممنوع، ومخالفات للاشتراطات الصحية مع وجود مستلزمات للأطفال والنساء تم تخزينها في سرداب مظلم وضيق في ظروف غير صحية، بجانب مشاهدة كميات من الغبار متراكمة على علب المستلزمات الصحية مع تواجدها في درجات حرارة عالية.

وكشف التفتيش أيضاً عن مخزن غير نظامي جرت مداهمته وجهات حكومية منها الدوريات الأمنية، والطب الوقائي، والرخص الطبية بالشؤون الصحية، وإدارة صحة البيئة بأمانة منطقة حائل.

ومن جهته أكد نائب مساعد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل عبدالعزيز الواكد "أنه سيتم التحفظ على بعض المضبوطات وإتلاف الأخرى"، ونوّه الواكد إلى أن "لجنة مشكلة من ثلاث جهات حكومية قامت بدهم المستودع، وتحريز المخالفات".

إلى ذلك تبحث الجهات المعنية بالمنطقة عن المستودع الموزع للحليب المحظور بالمنطقة، وقد تم استجواب الصيدلي "بائع الحليب" عن مصدر تحصله على علب الحليب الممنوعة ورفض الكشف عن الموقع الذي يقوم بتوزيعها في المنطقة، وادعى أن شحنات الحليب المضبوطة قادمة من الرياض، فيما رجحت مصادر أن يكون موقع المستودع في المنطقة الصناعية، شرق حائل.