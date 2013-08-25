إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في مكة المكرمة

أزالت لجنة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عدداً من التعديات والمخططات غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية، وذلك في حملة كبيرة قامت بها البلدية بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وقال المهندس بندر قباني رئيس بلدية الشوقية الفرعية إن "البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، دون تأخير أو تهاون".

ومن جانبه، أشار المهندس ممدوح عراقي مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية الفرعية والمشرف على حملة الإزالة إلى أن البلدية قامت بحملة كبيرة السبت، شملت عدة مواقع بطريق الليث بجوار مستودعات المرطبات وحجز السيارات وخلف مخططات ولي العهد.

وقال إنه تم رصد العديد من التعديات على الأراضي العامة، وأزيلت أحواش غير نظامية ومخططات عشوائية مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها.

وأكد عراقي أن "هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة"، مشيراً الى أن "البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية".



